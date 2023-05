Teambuilding mit neuem Leader: Berufseuropameisterschaft in Polen startet in 100 Tagen

Die Vorbereitung der 48 rot-weiß-roten Berufs-Asse für EuroSkills Danzig läuft. An der Teamspitze ist mit Jürgen Kraft ein neuer Geschäftsführer.

Wien (OTS) - Gruppendynamik, Mentaltraining und Teambuilding: Die Überschriften des zweiten Teamseminars, das am Wochenende in Linz stattfand, lassen erahnen, mit welcher Professionalität sich das österreichische Team auf die Berufseuropameisterschaft im Herbst dieses Jahres vorbereitet.

Nichts wird dem Zufall überlassen: Sportmedizinische Betreuung, Motivationstrainings und Fachexpert:innen in den jeweiligen Berufen stehen den 48 EM-Starter:innen – 44 von ihnen fliegen nach Danzig, vier Teilnehmer:innen gehen außerhalb Polens an den Start – während Vorbereitung und Wettkampf zur Verfügung. Akribie, die es braucht: Denn schon in rund 100 Tagen, von 5. bis 9. September 2023, betreten die „Young Professionals“ die große Bühne: Rund 100.000 Besucher werden den insgesamt 600 ausgebildeten Top-Fachkräften aus ganz Europa beim Wettbewerb in der polnischen Hafenstadt über die Schulter und auf die Finger schauen.

Neuer Leader für Skills Austria

Angeleitet wird das Team erstmals von Jürgen Kraft: Der gebürtige Niederösterreicher hat mit Beginn des Jahres die Position des Geschäftsführers von Skills Austria übernommen. Premiere sind EuroSkills in Polen für den 43-Jährigen aber keine - schon seit 2018 ist Kraft regelmäßig als Experte und technischer Delegierter bei internationalen Skills-Bewerben im Einsatz. „Das Thema ‚Skills‘ hat mich von der ersten Sekunde an gefesselt“, erzählt der Geschäftsführer.

Mit den Wettbewerben ist Kraft schon beruflich früh in Berührung gekommen: Nach der HTL in Hollabrunn absolvierte er die Ausbildung zum Luftfahrzeugtechniker, ehe er in einem transportorientierten Familienunternehmen als Prokurist in mehreren europäischen Ländern tätig war. 2006 folgte schließlich der Wechsel in die Berufsausbildung: Parallel zur Tätigkeit als Berufsschullehrer an der Landesberufsschule in Mistelbach und Studienlehrgangsleiter an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich holte Kraft das Lehramtsstudium für fachtheoretische Unterrichtsgegenstände an Berufsschulen sowie die Lehrbefähigung für Sport, Englisch und integrative Berufspädagogik nach. Ein großes Anliegen war ihm dabei von Beginn an „die stärkenorientierte Förderung in der Berufsbildung“, sagt Kraft. Sein Masterstudium widmete Kraft bewusst der „Berufsorientierung“.

„Mehrwert schaffen“

Seit Beginn des Jahres ist der Vater von zwei Kindern (14 und 17 Jahre) Geschäftsführer von Skills Austria und offizieller Delegierter bei WorldSkills International und WorldSkills Europe. Das Ziel ist klar: „Wir müssen die Berufsbildung in Österreich auf jeder erdenklichen Ebene stärken und zu einem Thema von öffentlichem Interesse machen. Mit ‚wir‘ meine ich dabei die gesamte Skills-Community, das umfasst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Expertinnen und Experten, aber auch unsere Partner, unsere Sponsoren sowie die Ehrenamtlichen.“

Wie das gelingen soll? „Wir müssen unsere Erfolge, die Begeisterung des gesamten Team Austria und alle erdenklichen Synergien verstärkt nutzen und den Mehrwert für alle Beteiligten sichtbar machen. Berufsorientierung und Bewusstseinsbildung für berufliche Qualifikation sind die zentralen Werkzeuge, um den Fachkräftemangel zu bewältigen“, erklärt Kraft.

Um die nötige Aufmerksamkeit zu generieren, bedarf es – wie schon in der Vergangenheit – herausragender Leistungen der heimischen Jungfachkräfte: „Selbstverständlich werden wir alles tun, um unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestmöglich auf die Bewerbe vorzubereiten“, so der SkillsAustria-Geschäftsführer.

Delegationsreise nach Polen

Die offizielle Verabschiedung des Teams zu den Bewerben erfolgt – im Rahmen des dritten und letzten Teamseminars – am 24. August in Wien. Die offizielle Delegationsreise zu EuroSkills 2023 findet von 6. bis 11. September (ab Wien) statt. Anmeldungen für Interessierte sind jederzeit möglich (mehr Informationen hier ). (PWK152/HSP)

Fotos (Credit: Skills Austria/Anna Lehner)

Foto 1: Gruppendynamische Einheiten, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt, standen u. a. am Programm des zweiten Teambuildings.

Link:

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230523_Teambuilding1print_fotoSkillsAustria_Anna-Lehner.jpg



Foto 2: Hoher Besuch: Staatssekretärin Claudia Plakolm (l.) besuchte die österreichischen EM-Starter beim Teamseminar.

Link:

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230523_Teambuilding2print_SkillsAustria_Anna-Lehner.jpg

Foto 3: Volle Kraft voraus: 48 heimische Berufs-Asse gehen bei der Europameisterschaft in diesem Jahr an den Start.

Link: https://news.wko.at/news/oesterreich/20230523_Teambuilding3print_Skills-Austria_AnnaLehner.jpg

Foto 4: Führt das „Team Austria“ erstmals als Geschäftsführer zur Berufs-EM: Jürgen Kraft

Link:

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230523_Teambuilding3print_Skills-Austria_AnnaLehner.jpg



Weitere Bilder finden Sie

Weitere Bilder finden Sie auf unserem Flickr-Kanal: SkillsAustria | Flickr

Videos: SkillsAustria | YouTube

Homepage: www.skillsaustria.at

Facebook: SkillsAustria | Facebook

Instagram: SkillsAustria | Instagram

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at