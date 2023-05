Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Badener Wunderkindern bis zu Wiener Neustädter Metamorphosen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Wunderkinder“ nennt sich das Konzert, bei dem die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner morgen, Mittwoch, 24. Mai, ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden Joseph Haydns Symphonie Nr. 39 g-moll Hob. I:39 „Tempesta di mare“, Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert G-Dur KV 216 und die Serenade A-Dur op. 16 von Johannes Brahms spielt; Solist ist Ziyu He an der Violine. Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at; nähere Informationen unter www.beethovenphilharmonie.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 24. Mai, feiert Garish ab 20.30 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten mit dem neuen Album „Hände hoch, ich kann dich leiden“ 25 Jahre Bandgeschichte. Im Cinema Paradiso Baden wiederum steht am Dienstag, 30. Mai, ab 20 Uhr eine weitere Stummfilm-Livevertonung der „Frankenstein“-Verfilmung aus dem Jahr 1910 durch den Stummfilmpianisten Gerhard Gruber und den Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 25. Mai, steht ab 19.30 Uhr im Stadttheater Berndorf „Brass.Total“ auf dem Spielplan: Neben Albert Wieder, Thomas Gansch und Leonhard Paul sind dabei auch der Musikverein St. Veit und ein Jugendblasorchester der Musikschule Triestingtal zu hören. Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

„Vier Hände am Hammerklavier“ lautet das Motto eines Konzerts von Wolfgang und Michael Capek am Donnerstag, 25. Mai, ab 19 Uhr im Beethovenhaus Baden, wo die beiden Pianisten Ludwig van Beethovens Marsch in c-moll und seine Sechs Variationen über das Lied „Ich denke dein“ von Johann Wolfgang Goethe, eine Sonate für Klavier zu vier Händen von Wolfgang Amadeus Mozart und eine Fantasie zu vier Händen von Franz Schubert zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630, e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at und www.beethovenhaus-baden.at.

Am Donnerstag, 25. Mai, macht auch Ina Regen im Zuge der Tour zu ihrem neuen Album „Fast wie Radlfahrn“ Station im VAZ St. Pölten; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten hingegen tritt am Donnerstag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr das Welt-Volks-Musik-Kabarett-Quartett Landstreich plus mit Johanna Kugler, Christof Spörk, Krzysztof Dobrek und Gerhard Draxler auf. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

In der „babü” in Wolkersdorf begibt sich das Jazzlab Quartett am Donnerstag, 25. Mai, ab 20.30 Uhr auf die Spuren von Charlie Parker, Wes Montgomery, Herbie Hancock, Stevie Wonder u. a.. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Barock-Pavillon von Guntramsdorf lässt Fiori Musicali Austria am Donnerstag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr bei einer „Baroque Arabesque“ europäischen Barock von Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Athanasius Kircher u. a. auf orientalische Musik sowie sephardische, traditionelle türkische und arabische Lieder treffen. Nähere Informationen und Karten bei der Marktgemeinde Guntramsdorf unter 02236/53501-11 und www.guntramsdorf.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten“ bietet den Rahmen für ein Konzert der Vierkanter, die am Donnerstag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr mit „Blackoutsch - A Cappellypse Wow“ in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern zu hören sind. Zudem gestaltet der Cantus Vivendi am Sonntag, 28. Mai, ab 10 Uhr in der Pfarrkirche Langenlois die Missa brevis in C-Dur KV 258, die „Piccolomini-Messe“, von Wolfgang Amadeus Mozart. Nähere Informationen und Karten für die Kittenberger Erlebnisgärten unter 02734/8228, e-mail office @ kittenberger.at und www.kittenberger.at bzw. www.kulturlangenlois.at.

In Brand-Nagelberg geht von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Mai, das internationale Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“ über die Bühne. Mit dabei sind u. a. die Bergerner Musikanten, die Blaskapelle Junger Schwung, ein Bläserensemble der Stadtkapelle Litschau, die Trachtenkapelle Weitental und die Bechburg Musikanten. Eintritt:

freie Spende; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0664/5378730 und www.derboehmischetraum.at.

„Eingsteckt is!“ heißt ein neues Hörkunstfestival, das am Freitag, 26., und Samstag, 27. Mai, in St. Andrä-Wördern stattfindet und Konzerte, Lesungen, Hörspiele und Klanginstallationen unterschiedlichster Genres und Stile miteinander verbindet: Bei der Open-Air-Eröffnung am Dorfplatz werden am 26. Mai ab 18 Uhr musikalische Kostproben serviert, ein Live-Hörspiel erzählt u. a. vom „Blinden Laber“, einem blinden Straßenmusikanten am Eingang zur Hagenbachklamm, und vom „Breitwieser Schani“, dem „Robin Hood“ des Wienerwaldes. Das anschließende Nachtprogramm präsentiert ab 21 Uhr „Wildes & Lautes“ im Mainstreet-Saal sowie „Musik in Stille“ in der Pfarrkirche von St. Andrä-Wördern. Weitere Programmpunkte sind eine Operette in der Eysler-Ruine, Eysler-Melodien, dargebracht von Günter Haumer im Komponierhäuschen der einstigen Villa des Künstlers, sowie Wienerlieder in der Interpretation des Duos Die Strottern, der Zitherspielerin Renate Meißner und des Elektromusikers Gilbert Handler. Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Kunst- und Kulturverein Von Kopf bis Fuß unter 0664/3912577, e-mail office @ einsteckt.is und www.eingsteckt.is.

Am Samstag, 27. Mai, werden die „Meisterkonzerte St. Pölten“ mit dem Abend „Klavier + Tanz“ fortgesetzt, an dem die Pianistin Maria Radutu Kompositionen von Frédéric Chopin, Igor Strawinsky, George Gershwin, Christoph Willibald Gluck und Sergei Rachmaninow spielt, zu denen Eno Peçi, Solotänzer des Balletts der Wiener Staatsoper, tanzt. Beginn im Großen Stadtsaal im D & C Hotel St. Pölten ist um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail karten @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at.

„Den Hut auf oder es knallt!“ heißt es am Samstag, 27. Mai, ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach, wo sich der Schauspieler Helmut Bohatsch und das Musiktrio LSZ (Hannes Löschel, Paul Skrepek und Martin Zrost) den poetisch-komisch-skurrilen Texten von H. C. Artmann widmen. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Ebenfalls am Samstag, 27. Mai, spielt der Kinderliedermacher Bernhard Fibich im „Ötscherbär“, dem Familienerlebniszug der Mariazellerbahn, auf (Abfahrt in St. Pölten ist um 8.42 Uhr) und gibt anschließend ab 10.45 Uhr ein Konzert im Betriebszentrum Laubenbachmühle. Nähere Informationen und Karten beim Infocenter unter 02742/360990-1000,

https://webshop.niederoesterreichbahnen.at und

www.mariazellerbahn.at.

Das „FESTival am Steinertor“ in Krems bringt am Samstag, 27. Mai, ein Konzert von Pizzera & Jaus sowie am Sonntag, 28. Mai, einen Auftritt der Sportfreunde Stiller; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen unter 02732/98280 und e-mail office @ fest-gesellschaft.at; Karten unter www.ticketladen.at.

Am Sonntag, 28. Mai, findet ab 18 Uhr im Schloss Rohrau das Finalkonzert des 5. Internationalen Haydn-Gesangswettbewerbes statt, bei dem heuer die Vokalmusik des 18. Jahrhunderts im Mittelpunkt steht. Zu ersten Jury-Runde treten 36 Kandidaten und Kandidatinnen an, beworben haben sich zuvor 45 Damen und 19 Herren aus insgesamt 25 Nationen. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at bzw. www.haydnwettbewerb.at.

Beim „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden spielt am Montag, 29. Mai, ab 19 Uhr Markus Geiselharts Beatles Project auf. Eintritt: freie Spende; Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.at.

Das Bilderbuchkino des Vereins Glanz.Stücke bietet Kindern ab drei Jahren in den nächsten Tagen zwei Literatur-Kino-Konzert-Erlebnisse:

am Dienstag, 30. Mai, ab 10 Uhr in der Aula der NÖMS Heidenreichstein sowie am Mittwoch, 31. Mai, ab 10.30 Uhr im Herrenseetheater in Hörmanns bei Litschau; der Eintritt: ist jeweils frei. Nähere Informationen bei der Kleinregion Waldviertel Nord unter 02865/21923 und www.waldviertelnord.at bzw. www.litschau.at.

Schließlich spielen Marie Spaemann am Cello und Christian Bakanic am Akkordeon am Mittwoch, 31. Mai, ab 19.30 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt unter dem Titel „Metamorphosis“ World Music. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at.

