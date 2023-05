„Fokus Europa“ über den Wettlauf um das Auto der Zukunft und das reiche Liechtenstein

Am 24. Mai um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der jüngsten Ausgabe von „Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, um 23.00 Uhr in ORF 2 geht es um folgende Themen:

Elektro gegen Verbrenner – der teure Wettlauf um das Auto der Zukunft: Verliert Europa technisch gegen Asien? China setzt voll auf Batterieantrieb, aber welches Potenzial haben „grüne E-Fuels“ für die Mobilität? Dazu ist im Studio Gabriel Felbermayr, Direktor des Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), zu Gast.

Zukunftsmarkt Südamerika: Europa streitet über das geplante Mercosur-Handelsabkommen. Bringt der Abbau von Zöllen den Zugang zu wertvollen Rohstoffen oder nur billiges Import-Rindfleisch aus Brasilien? Auch dazu nimmt Gabriel Felbermayr Stellung.

Reiches Liechtenstein: 30 Jahre EWR und 100 Jahre Zollvertrag mit der Schweiz haben das kleine Fürstentum zum begehrten Finanzplatz gemacht und die Einwohner/innen Liechtensteins verdienen gut daran.

