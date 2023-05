Einladung Pressegespräch Ricoh Österreich

Wie gestaltet Ricoh den Wandel in der Arbeitswelt mit?

Wien (OTS) - Digital, vernetzt, dynamisch, smart: Das Arbeitsumfeld passt sich den komplexen Gegebenheiten unserer Zeit an, die Prioritäten in Unternehmen ändern sich. Ricoh gestaltet den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mit. Wo sich Ricoh Österreich auf dieser Transformationsreise befindet, erfahren Sie bei unserem diesjährigen Pressegespräch.

DATUM: Dienstag, 27. Juni 2023

ORT: Ricoh Österreich Unternehmenszentrale, THE ICON VIENNA, Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 2–4, Turm 17, 13. Stock, 1100 Wien

AGENDA:

10:30 Uhr: Eintreffen

10:45 – 11:45 Uhr:

Ricoh Organisation und Vision

ESG-Initiativen

Rückblick auf das Finanzjahr 2022 I Ausblick Finanzjahr 2023

Veränderte Arbeitswelt I Ricoh als Workspace Integrator

Produkt- und Lösungsneuheiten

11:45 – 12:00 Uhr: Fragen & Antworten

12:00 – 13:30 Uhr: Fingerfood Buffet

IHRE GESPRÄCHSPARTNER:

Daniel Tschudi, CEO Ricoh Austria & Ricoh Schweiz

Christoph Hnup, Executive Sales Director Ricoh Austria

Renate Kammerer, Marketing Director Ricoh Austria & Ricoh Schweiz

TEILNAHME:

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie um Ihre Zu- oder Absage per E-Mail an marketing @ ricoh.at

Rückfragen & Kontakt:

Tamara Martelli

Regional Communications Manager (Central Europe)

Marketing Division

Germany l Austria I Switzerland

Tel: +41 44 832 31 89

E-Mail: tamara.martelli @ ricoh.ch