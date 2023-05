Tierschützer:innen retten geschützte Arten im Wienerwald

VGT-Erfolg: Amphibienwanderung 2023 mit guten Zahlen beendet

Wien (OTS) - Weil Klimawandel und Lebensraumverlust den Amphibien arg zusetzen, herrscht dringender Handlungsbedarf. Das haben sich die Tierschützer:innen des VGT zu Herzen genommen und betreuten heuer schon im 4. Jahr in Folge einen Amphibienschutzzaun in der Neuwaldegger Straße zwischen Marswiese und Hanslteich. Mit Erfolg: 1.111 Tiere konnten dieses Frühjahr vor dem Überfahrenwerden gerettet werden! 57 Springfrösche, 20 Grasfrösche, 20 Molche, davon 8 Exemplare des seltenen Alpenkammmolchs, 52 Feuersalamander und 962 Erdkröten haben die Freiwilligen über die Straße gebracht. Ganze 510 Stunden waren die Freiwilligen für die Amphibien im Einsatz und sind über fast 13 Wochen morgens und abends bei jeder Wetterlage am Zaun gewesen, um die wechselwarmen Tiere sicher über die Straße zu bringen.

Projektleiterin Mag.a Heidi Lacroix ist stolz: „Wir sind mehr als happy, dass auch heuer wieder so vielen Tieren geholfen werden konnte. Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team, und alle Beteiligten agieren höchst professionell. Von der Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Umweltschutz, die den Zaun errichtet, über die Betreuung der Freiwilligen durch den VGT bis hin zu den vielen, vielen Stunden, die die Helfer:innen bei jedem Wetter am Zaun verbringen – alles hat wieder wie am Schnürchen geklappt und wir bedanken uns herzlich bei jeder einzelnen Person, die auch heuer wieder mitgeholfen hat!

Um den Fortbestand der Amphibienpopulation im Wienerwald nachhaltig zu sichern, sind fixe Tunnelleitsysteme notwendig, die garantieren, dass die Tiere auch ohne fremde Hilfe sicher über die Straße kommen. Der VGT ist dazu mit den Bezirksvertretungen sowie mit der Stadt Wien im Gespräch.

