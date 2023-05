ICCA-Kongress-Ranking 2022: Wien bleibt auf 1. Platz weltweit

Wien (OTS/RK) - Die International Congress and Convention Association (ICCA) hat soeben ihr Ranking der Kongressmetropolen für das Jahr 2022 veröffentlicht: Wien landet darin neuerlich auf dem weltweiten 1. Platz, vor Lissabon und Paris. Schon in der Gesamtwertung 2021 – die im Vorjahr veröffentlicht wurde – nahm Wien trotz Pandemie weltweit den 1. Platz ein.

Mit 162 Kongressen belegt Wien den weltweit 1. Platz im soeben publizierten ICCA-Ranking der global abgehaltenen, internationalen Kongressveranstaltungen 2022. Auf den Plätzen 2 und 3 sind Lissabon (144 durchgeführte Kongresse) und Paris (134) zu finden, gefolgt von Barcelona (133), Prag (129), Madrid (128), Berlin (133), Athen (109), Brüssel (108) und London (106). Dem internationalen Trend folgend, wieder verstärkt physische Meetings durchzuführen, bezieht sich das aktuelle ICCA-Ranking erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ausschließlich auf jene Meetings, die vor Ort in der Tagungsdestination stattfanden. Im Vorjahres-Ranking wurden auch hybride Kongresse eingerechnet.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des WienTourismus

„2022 blickt Wiens Meetingindustrie auf ihre beste Performance seit Ausbruch der Pandemie zurück. Das aktuelle ICCA-Ranking zeigt deutlich: Wien setzt seinen Weg als globale Meetingmetropole fort, die Trendumkehr ist geschafft. Ein überzeugendes Argument bei der Akquise neuer Meetings liefert die Stadt Wien mit ihrem acht Millionen Euro schweren Vienna Meeting Fund, der Frequenz in den Meeting Venues und Beherbergungsbetrieben der Stadt sowie Ganzjahresarbeitsplätze in Wiens Visitor Economy schafft.“

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

„Die neuerliche Top-Platzierung Wiens in einem globalen, äußerst kompetitiven Umfeld führt einmal mehr die hervorragende Kooperation aller Player der Wiener Tagungsindustrie vor Augen – genauso wie das ungebrochene Vertrauen in die Meetingdestination Wien. Heuer zählen wir bereits 17 Großkongresse ab 3.000 Teilnehmer:innen bzw. vier, die die 10.000er-Marke wieder überschreiten. Kongresse sind – wie auch Wiens umfangreiches Kulturleben – erklärtes Stärkefeld der Stadt mit starker Hebelwirkung auf Preisstabilität und die Weiterentwicklung von Qualitätstourismus.“

Christian Woronka, Leiter des Vienna Convention Bureau

„Ich danke unseren Partnern in der Destination und natürlich meinem Team im Vienna Convention Bureau des WienTourismus – mit vereinten Kräften konnten wir Wien einmal mehr an die Weltspitze der globalen Kongressdestinationen katapultieren. Den jüngsten Erfolg sehen wir als Auftrag, weiter mit voller Energie an Wiens Zukunft als Meetingmetropole zu arbeiten. Derzeit laufen an die 200 Bewerbungen für Kongresse und Firmentagungen. Wir positionieren die Stadt dabei als moderne Tagungsdestination und Vorzeigestadt im Bereich ökologischer wie sozialer Nachhaltigkeit.“

Österreich hält 11. Platz weltweit

Das ICCA-Gesamtranking gibt auch Aufschluss über die Performance auf Länderebene: Österreich (232) nimmt wie schon im Vorjahr den weltweiten Platz 11 ein, angeführt wird die Länderliste von den USA (690), Spanien (528) und Italien (522). Knapp drei Viertel (70%) aller laut ICCA-Zählweise in Österreich abgehaltenen Kongresse fanden in Wien statt.

