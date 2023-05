Zwei kommen, zwei gehen: Neue Geschäftsführung bei eMAGNETIX

Bad Leonfelden (OTS) - Ab 2024 wird es bei eMAGNETIX nach 15 Jahren eine neue Geschäftsführung geben. Klaus Hochreiter und Thomas Fleischanderl übergeben die Leitung des renommierten Online Marketing Unternehmens aus Bad Leonfelden in erfahrene Hände, bleiben aber als Eigentümer beratend an Board.



„Die einzige Konstante ist die Veränderung! Getreu diesem Motto gehen wir bei eMAGNETIX den nächsten Entwicklungsschritt. Wir haben ein unglaublich tolles Team und in den letzten Jahren konnten wir viele hochqualifizierte Mitarbeiter:innen dazugewinnen. Das haben wir vor allem unseren Innovationen als Arbeitgeber zu verdanken. Unser Team betreut 200 erfolgreiche Kund:innen aus Österreich und Deutschland. Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu machen und die nächste Generation ans Ruder zu lassen. eMAGNETIX ist bestens aufgestellt und hat erst 2022 wieder ein Rekordjahr erreicht. Auch darum ist das nun der beste Zeitpunkt, um mit neuem Elan und neuen Ideen das Unternehmen weiterzuentwickeln“ begründet die aktuelle Geschäftsführung die Übergabe.



Neue Geschäftsführung aus den eigenen Reihen

Nach 2-jähriger Vorbereitungszeit übernehmen mit 1. Jänner 2024 die neuen Geschäftsführer das Zepter bei eMAGNETIX. Dabei handelt es sich mit Andreas Gärtner und Stefan Mitmansgruber um langjährige und sehr erfahrene Mitarbeiter und Online Marketing Experten. Andreas Gärtner arbeitet seit 13 Jahren im Online Marketing, davon 2,5 Jahre als Geschäftsführer einer Online-Agentur. Stefan Mitmansgruber blickt auf mittlerweile 14 Jahre einschlägige Berufserfahrung zurück, 7 Jahre davon bei eMAGNETIX. Gemeinsam mit 40 Spezialist:innen bilden sie das künftige eMAGNETIX-Erfolgsteam.



„Wir wissen, dass die künftige Geschäftsführung die bereits sehr gute Qualität für unsere Kund:innen weiter ausbauen wird. Das Pionier-Denken als Arbeitgeber wird weiterhin im Sinne aller im Fokus bleiben – gemäß unserem Motto: zufriedene Mitarbeiter:innen sorgen für zufriedene Kund:innen“.



Hochreiter und Fleischanderl bleiben eMAGNETIX als Eigentümer weiterhin erhalten und werden vor allem zu Beginn den neuen Geschäftsführern beratend zur Seite stehen.



Über eMAGNETIX:

• Gründungsjahr 2009

• 40 Mitarbeiter:innen

• Über 200 aktive Kund:innen

• Branche: Online Marketing

• Infos: www.emagnetix.at

Bad Leonfelden, am 23.05.2023

