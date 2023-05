Oö. Volksblatt: "Dreigeteilt" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 23. Mai 2023

Linz (OTS) - Es wurde zwar zur Richtungsentscheidung hochstilisiert, aber nun, wo das Ergebnis vorliegt, ist es unklarer denn je, in welche Richtung die SPÖ zu gehen gedenkt. Die drei Lager sind defacto gleichgroß und die Gräben tief. Ob die paar Stimmen mehr reichen werden, damit Doskozil seine parteiinternen Kritiker überzeugt? Seine erste Bewährungsprobe wird der Parteitag in Linz: Gelingt es Doskozil eine Kampfabstimmung zu vermeiden bzw. gewinnt er diese deutlich, dann kann er über den Sommer versuchen, die roten Gräben zuzuschütten. Einerseits muss er sich mit dem SPÖ-Establishment aussöhnen, das sich hinter Rendi-Wagner versammelt hat. Den natürlich ist ihre Niederlage eine Schlappe für Michael Ludwig, die Wiener SPÖ, die SPÖ-Frauen, die Gewerkschaft, ... Gruppierungen, auf die auch Doskozil nicht verzichten wird können.

Andererseits muss der burgenländische Landeshauptmann versuchen, die Babler-Fans vom Linksabbiegen zur KPÖ abzuhalten. Auf Andreas Babler wird in den kommenden Tagen vermutlich eingeredet und er (bzw. sein Lager) wird wohl einige Angebote erhalten. Denn mit dem voraussichtlichen Abgang von Rendi-Wagner — sie hat gestern bereits angekündigt, das Ergebnis „zu respektieren“ — werden wohl auch einige Posten neu besetzt werden.



