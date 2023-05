Babler fordert Stichwahl: „Wir können die SPÖ nur einen, wenn ein Kandidat über 50% der Stimmen hinter sich hat“

Kandidat zum SPÖ-Vorsitz ist überwältigt über das Ergebnis: "Wir haben das Feuer dieser stolzen Bewegung wieder entfacht!“

Wien (OTS) - „Ich bin überwältigt! Wir haben über Nacht eine Kampagne gestartet, ohne Geld, ohne Apparat, ohne Zugang zu den Mitgliederdaten – und wir haben aus dem Stand knapp rund ein Drittel der Stimmen geholt! Das war nicht ich alleine, das waren wir alle zusammen“, sagt Andreas Babler, Kandidat für den SPÖ-Vorsitz am Montag zur Bekanntgabe des Ergebnisses der SPÖ-Mitgliederbefragung.



Bablers Basisbewegung habe in nur wenigen Wochen gezeigt, wie man die Sozialdemokratie wieder stark machen kann. „Wir haben das Feuer dieser stolzen Bewegung wieder entfacht“, sagt Babler. 100.000 Mitglieder haben an der Befragung teilgenommen und gezeigt, dass es Zeit für eine echte Demokratisierung der SPÖ ist – dazu zählt vor allem auch die Vorsitzwahl.



„Jetzt haben wir ein Ergebnis der ersten Runde, aber wir haben noch keine Entscheidung. Wir haben drei Kandidat:innen mit jeweils rund einem Drittel der Stimmen. Deshalb müssen wir unbedingt in eine Stichwahl gehen. Daran führt kein Weg vorbei – das ist die Bedingung für die Einigkeit“, erklärt Babler am Rande seiner Wahlfeier vor über 300 Menschen.



„Wir können die SPÖ nur einen, wenn wir unsere Mitglieder entscheiden lassen und wenn ein Kandidat die klare Mehrheit hinter sich hat. Um den Machtanspruch in diesem Land zu stellen. Um Schwarz-Blau zu verhindern. Um die Preise zu senken. Um wegzukommen vom Bittsteller:innentum - wir haben Rechte und die müssen wir gemeinsam erkämpfen“, sagt Babler. „Wir haben diesen Weg gemeinsam begonnen, also gehen wir ihn jetzt auch gemeinsam zu Ende.“



