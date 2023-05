Hergovich/Zwander: Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung ist klarer Auftrag, den stimmenstärksten Kandidaten zum Vorsitzenden zu wählen

Nach breit legitimierter Entscheidung der Mitglieder ist nun Zeit für Geschlossenheit, um SPÖ wieder zur stärksten Kraft in Österreich zu machen

St. Pölten (OTS) - Der designierte SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander bedanken sich als Reaktion auf das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung für die große Teilnahme und auch ganz besonders bei allen drei Kandidierenden für ihren großen Einsatz für die SPÖ: "Das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung ist ein klarer Auftrag, auf dem Bundesparteitag am 3. Juni in Linz den stimmenstärksten Kandidaten Hans Peter Doskozil zum neuen Vorsitzenden der SPÖ zu wählen.

Nach einer sehr breit legitimierten Entscheidung durch die Mitglieder ist nun die richtige Zeit für Geschlossenheit. Es ist höchste Zeit, die Sozialdemokratie bei Wahlen wieder gemeinsam zur stärksten Kraft in Österreich zu machen. Mit Hans Peter Doskozil an der Spitze kann und wird das auch gelingen. Doskozil hat bereits vielfach gezeigt, dass er nicht nur mit sozialdemokratischer Politik Wahlen gewinnen kann, sondern dass er auch eine Politik macht, bei der die öffentliche Hand zum Wohl der Menschen klug in den Markt eingreift", so Hergovich und Zwander.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressesprecherin

0664/8304512

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at