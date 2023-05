AVISO - 31. Mai 2023 - Beko Pressefrühstück: Mikroplastik im Wasser / Produkt-Launch Beko FiberCatcher

Wien (OTS) - Beko launcht eine Lösung zur Vermeidung von Mikroplastik im Wasser: Die Muttergesellschaft hat die weltweit erste Waschmaschine mit eingebautem Mikroplastikfilter entwickelt, und nun bringt Beko diese revolutionäre Technologie auf den österreichischen Markt: Den Beko FiberCatcher. Die neue Technologie filtert textile Mikrofasern aus dem Waschwasser, bevor diese ins Abwasser gelangen und die Umwelt belasten. Die gebrauchten Filter werden recycelt und daraus neue Materialien hergestellt und im Sinne der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft für andere Herstellungsprozesse wiederverwendet.

Was ist Mikroplastik eigentlich? Wo kommt es her? Wie gelangt Mikroplastik ins Wasser? Wie ist die Situation in Österreich? Wie funktioniert der Beko FiberCatcher? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen unseres Pressefrühstücks, am 31. Mai 2023, im Schauraum der Beko Grundig Österreich AG diskutiert.

Dr. Evren Aksoy, Geschäftsführer Beko Grundig Österreich AG

Daniel Steinitz, Bündnis mikroplastikfrei

Ass.Prof. Mag. Dr. Christian Zafiu, Universität für Bodenkultur

Datum: 31.05.2023, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Schauraum der Beko Grundig Österreich AG

Pfarrgasse 77, 1230 Wien, Österreich

Url: https://www.beko.com/at-de

