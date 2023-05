LENIKUS bringt SPARKLING QUEER in den Einzelhandel

Die Initiative QUEER MOMENTS erweitert und verstärkt das moderne, weltoffene Image der Stadt Wien und bereichert unseren gesellschaftlichen Diskurs auf vielfältige Art und Weise. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit unserem Sparkling Queer Teil dieses spannenden und zukunftsweisenden Projekts sein dürfen. Martin Lenikus, Eigentümer der Unternehmensgruppe

Wien (OTS) - Die Unternehmensgruppe LENIKUS gehört zu den wenigen österreichischen Unternehmen, die sich ein Herz fassten, um ein eigenes Angebot für die LGBTQI+ Community zu schaffen. So wurde Anfang 2022 der erste Sparkling Queer auf den österreichischen Markt gebracht. Ab sofort ist das Nischenprodukt des unternehmenseigenen BIOWEINGUT LENIKUS auch bei BILLA PLUS in ganz Wien erhältlich.

Ein spritziger Wein für die QUEER Community

Der frische und fruchtige Perlwein begeistert durch ein harmonisches Süße-Säure-Spiel und eine belebende Perlage und ist wie alle weiteren Weine des BIOWEINGUT LENIKUS vegan, bio, histaminarm sowie handgelesen. Ganz im Sinne des Kunstprojektes „QUEER MOMENTS in LOST PLACES in Simmering“ zeigen die Etiketten die queeren Models, die von der Kunstfotografin Barbara Essl fotografiert wurden. Unterstützt wird das Projekt von der Initiative des gemeinnützigen Vereins „Queer Dance im Gemeindebau“.

LENIKUS liegt Gleichberechtigung, Diversität und Toleranz am Herzen

Die Unternehmensgruppe ist bereits jahrelanger Unterstützer der LGBTQI+ Community sowie Sponsor des diesjährigen QUEER Balls, der am 3. Juni im Schloss Neugebäude stattfindet. Im vergangenen Jahr war LENIKUS außerdem stolzer Kooperationspartner des Diversity Balls. Überdies wird die Veranstaltung „Queer Business Women on Top“ bereits seit einigen Jahren durch die Zurverfügungstellung des unternehmenseigenen Hotels TOPAZZ LAMEE als Eventlocation unterstützt.

Martin Lenikus, Eigentümer der Unternehmensgruppe: „ Die Initiative QUEER MOMENTS erweitert und verstärkt das moderne, weltoffene Image der Stadt Wien und bereichert unseren gesellschaftlichen Diskurs auf vielfältige Art und Weise. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit unserem Sparkling Queer Teil dieses spannenden und zukunftsweisenden Projekts sein dürfen. “

Über die Unternehmensgruppe LENIKUS

Die Wiener Unternehmensgruppe LENIKUS hat als Entwickler von design- und architekturorientierten Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren „Made by LENIKUS“ zu einem Begriff gemacht. Neben dem ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotel- und Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau. In diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern sowie mit der Sammlung LENIKUS leistet die Unternehmensgruppe LENIKUS immer auch relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.

2003 war LENIKUS einer der Träger des „Wiener Stadterneuerungspreises“. Integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist auch die Förderung des Kunst- und Kulturstandortes Wien am Kunstcluster Bauernmarkt. 2010 wurde LENIKUS mit dem „Maecenas“, dem österreichweit bedeutendsten Kunstsponsoringpreis, geehrt.

Bei der „Wiener Landesweinbewertung 2011“ wurden sämtliche eingereichte LENIKUS-Weine mit einer Goldmedaille prämiert. Der „Gault Millau 2012“ zeichnete weitere drei Weine mit 16,5 von 20 möglichen Punkten aus. Zuletzt wurde der Rotweincuvée „Grinzingersteig“ beim Wiener Weinpreis 2013 als Landessieger ausgezeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.bioweingutlenikus.at

www.queermoments.com

www.lenikus.at

Rückfragen & Kontakt:

LENIKUS GmbH

Marketing & Presseanfragen

+43 1 516 31 0

marketing @ lenikus.at