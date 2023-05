MINT: Neues Kinderbuch bricht mit alten Rollenbildern

MINTality Stiftung, Junge Industrie, Technisches Museum Wien und Projekt Bakabu bündeln Kräfte, um mehr Kinder - vor allem Mädchen - für Technik zu begeistern.

Wien (OTS) - Am 22. Mai wurde das neue Kinderbuch „Bakabu – Abenteuer in MINTmausen“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Autor Ferdinand Auhser erweckte in der Vorlesestunde Minty Maus und die anderen Charaktere zum Leben und begeistert damit nicht nur die Kinder.

Die Kinderbuchreihe Bakabu unterstützt schon seit langem die frühsprachliche Förderung von Kindern, während sich das Technische Museum Wien, die Junge Industrie und die MINTality Stiftung ebenfalls stark dafür einsetzen, unseren Kleinsten den Umgang mit Technik näher zu bringen.

Herausgekommen ist ein mitreißendes Kinderbuch als Werkzeugkasten für MINT-Erlebnisse (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik).

Kinderbuch als Werkzeugkasten für MINT-Erlebnisse

Unter der Federführung von Autor Ferdinand Auhser und Ohrwurmschreiber Manfred Schweng sind 11 Kinderlieder und 10 Experimente entstanden, die verpackt in eine Geschichte als Buchform allen Kindergärten in den nächsten Wochen österreichweit kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Das Buch richtet sich an Kinder im Kindergartenalter sowie an deren wichtigste Bezugspersonen: Eltern und Pädagog:innen. Diesen soll es als Werkzeug und Inspiration für die Arbeit in der Gruppe dienen. Die Lieder und Experimente sind in das Buch integriert und somit einfach verfügbar.

„Mit „Abenteuer in MINTmausen“ wollen wir einen möglichst niederschwelligen und freudvollen Einstieg in die Welt von MINT anbieten. Und mit Minty Maus haben wir ein Mädchen als freche junge Hauptfigur in der Erzählung, die sich bereits hervorragend mit MINT auskennt und in Mimi Lou eine gleichgesinnte Freundin findet. Damit schaffen wir in der Erzählung zusätzliche Identifikation für Mädchen.“, erklärt Ferdinand Auhser, Autor der Bakabu-Reihe.

MINT und Mädchen

Das Buch folgt dem Trend, mit alten Rollenbildern zu brechen, die sich insbesondere im MINT-Bereich zum Nachteil von Mädchen und jungen Frauen hartnäckig halten. Eine aktuelle Studie im Auftrag der MINTality Stiftung, entwickelt und durchgeführt von der FH Hagenberg in Oberösterreich, zeigt, dass Mädchen bereits in frühen Jahren erste entmutigende Berührungspunkte mit MINT-Themen haben. „Die Wissenschaft bestätigt: Mädchen und Burschen sind technisch gleich begabt. Dennoch werden Stereotype weitergetragen, die Mädchen in Puncto MINT-Talent, weiblichen Appeal und Mut absprechen. Dieser Zustand ist schlicht untragbar und schadet jungen Frauen genau wie unserer gesamten Gesellschaft“, erklärt Therese Niss, Vorständin der MINTality Stiftung.

Die richtigen Kinderbücher können hier einen wichtigen Beitrag leisten und Eltern dabei unterstützen, ihren Kindern MINT-Themen spannend näher zu bringen.

Der Endbericht der Studie „Wie MINT gewinnt“ steht allen Interessierten auf der Website der MINTality Stiftung kostenlos zum Download zur Verfügung (www.mintality.at).

Elementarpädagogik einer der wichtigsten Hebel in der Bildungslandschaft

„Unsere Kinder sind die Zukunft Österreichs. Umso wichtiger ist es, ihnen die bestmögliche Bildung zu bieten. Gerade in jungen Jahren sind Kinder unglaublich wissbegierig. Die MINT-Welt bietet ihnen die Möglichkeit, ihren natürlichen Forscherdrang auszuleben und zeigt auf, dass sie alles erreichen können – auch Raketen bauen“, so Julia Aichhorn, Bundesvorsitzende der Jungen Industrie. „Und mit „Bakabu – Abenteuer in MINTmausen“ werden diese Chancen für unsere Kleinsten in eine großartige Geschichte verpackt und spielerisch vermittelt.“

Das Technische Museum Wien (TMW) als Pionier der MINT-Vermittlung

Eine der Kernkompetenzen des Technischen Museums Wien ist es, naturwissenschaftliche und technische Phänomene spielerisch begreifbar zu machen. „Für das Weiterbildungsprogramm „Technik kinderleicht!“ und die gleichnamige Publikation wurden zahlreiche interaktive und niederschwellige Experimente zusammengestellt, die Pädagog:innen dabei unterstützen, kindliche Neugier und Entdeckungsdrang zu fördern. Das Museum freut sich sehr, dass einige dieser Experimente nun auch im Buch „Bakabu – Abenteuer in MINTmausen“ in Kindergärten in ganz Österreich zur Verfügung stehen und so viele weitere Kinder für MINT-Themen begeistern“, ergänzt Peter Aufreiter, Generaldirektor des Technischen Museums Wien.

