Tierschutz Austria ruft Woche gegen Qualzuchten aus

Immer noch leiden unzählige Tiere an den optischen Vorstellungen des Menschen

Vösendorf (OTS) - Unzählige Hunde, Katzen, aber auch Kleintiere erleben tagtäglich Qualen, nur um den optischen Vorstellungen des Menschen zu entsprechen. Seit eineinhalb Jahren, lässt die dringend notwendige Novelle des Tierschutzgesetzes – mit dem Entwurf auf konkrete Verbesserungen für Heim- und Wildtiere – auf sich warten. Um die Wichtigkeit der Gesetzesänderung zu verdeutlichen, widmet Tierschutz Austria, Tieren mit Qualzuchtmerkmalen aus dem Tierschutzhaus Vösendorf, eine Woche lang die volle Aufmerksamkeit und stellt einige der betroffenen Tiere vor.

Französische Bulldoggen Joe & Tyson

Die Frenchies sind in einem herzzerreißend schlechten gesundheitlichen Zustand. Auf Grund der Brachycephalie, (Kurzköpfigkeit) haben die beiden schwerwiegende Probleme beim Atmen, weshalb ihnen wahrscheinlich auch noch Operationen bevorstehen. Brachycephale Rassen haben auch Schwierigkeiten ihre Temperatur zu regulieren und die bevorstehende Hitze im Sommer kann zu einem Hitzeschlag oder Kollaps führen. Weiters leiden Französische Bulldoggen häufig unter Augen-, Ohren- und Hauterkrankungen – wie auch Joe und Tyson weshalb sie täglich ihre Augen eingetropft und die Ohren gereinigt und eintropft bekommen. Außerdem leiden die Vierbeiner oft an Defekte im Skelett und Muskelsystem und an Nahrungsunverträglichkeiten.

Scottish Fold Zeta

Durch die Züchtung zur "niedlichen, kleinen Form" haben Scottish Fold Katzen, sozusagen, bereits in ihren Genen schwer Arthrose einprogrammiert. Sehr oft haben sie schon in ihren ersten Lebensjahren Probleme mit den Gelenken und dem Skelett, vor allem mit der Wirbelsäule, so wie auch Zeta. Meistens wird das von Jahr zu Jahr schlimmer und sie leiden schon früh an starken Schmerzen und Deformationen des Bewegungsapparats. Nicht selten geht das so weit, dass sie Lähmungserscheinungen bis hin zum kompletten Verlust der Kontrolle über Körperteile oder eine ganze Körperhälfte verlieren.

Angora Kaninchen Lillifee

Angora Kaninchen Lillifee leidet, wie alle seiner Art, an seinem extrem langen Fell. Lillifee ist es nicht mehr möglich sich selbst sauber zu halten und zu pflegen. Zudem besteht bei dieser Kaninchenrasse die Tendenz zur Bildung von Verfilzungen, die zu Bewegungsstörungen und Störung der Futteraufnahme führen können. Die darunter liegende Haut kann sich dadurch außerdem infizieren und schmerzhaft entzünden. Die Besitzer:innen müssen die Kaninchen regelmäßig Scheren, was mit einer hohen Verletzungsgefahr einhergeht, da die Haut sehr dünn ist. Zudem neigen die Tiere durch das unnatürlich lange Fell besonders im Sommer zum Hitzestau.

Um den dringenden Handlungsbedarf aufzuzeigen haben sich Österreichs größte Tierschutzorganisationen Tierschutz Austria, VIER PFOTEN und der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN zusammengeschlossen und eine E-Mail-Protestaktion ins Leben gerufen. Alle, die den Ruf nach der dringend nötigen Verbesserung des Tierschutzgesetzes unterstützen wollen, können mit wenigen Klicks ein Protest-E-Mail an die Regierungsverantwortlichen und die Tierschutzsprecher:innen der Parteien schicken: Tierschutz Novelle 2023 - Jetzt unterschreiben! (tierschutz-austria.at)

Bilder: https://we.tl/t-LTlQNHS0Xl

© Tierschutz Austria

