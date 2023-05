AVISO: Besuch von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola im Parlament

Film- und Fototermine für Medienvertreter:innen

Wien (PK) - Am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, wird die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola zu Gast im Parlament sein. Seit 2015 besteht die Möglichkeit, herausragende Persönlichkeiten der europäischen und internationalen Politik zur Abgabe einer Erklärung in eine Nationalratssitzung einzuladen. Zweimal wurde bisher von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Nach dem damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon 2016 und der Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Liliane Maury Pasquier 2019 erhält nun die Präsidentin des Europäischen Parlaments die Gelegenheit, sich direkt an die Abgeordneten zu wenden. Am Besuchsprogramm stehen zudem Gespräche mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs.

Zirka 10.10 Uhr: Erklärung von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in der Nationalratssitzung (Nationalratssaal, Medienbalkon)

Zirka 11.20 Uhr: Fahnenfoto und Gästebucheintrag mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (Parlament, Empfangssalon)

Vertreter:innen der Medien sind eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten.

Die Erklärung von Metsola wird simultan gedolmetscht übertragen. Das Signal kann als Cleanfeed oder in gedolmetschter Version übernommen werden. Für Detailinformationen zur Übernahme des Signals steht das Multimedia-Team der Parlamentsdirektion unter mediathek @ parlament.gv.at zur Verfügung. (Schluss) keg

