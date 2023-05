Offizielle Eröffnung der interaktiven Ausstellung "Erlebnis Europa" am 26. Mai in Wien

Mit Bundespräsident Van der Bellen, EP-Präsidentin Metsola und weiteren hochrangigen Gästen - TV-Übertragungsmöglichkeit

Wien (OTS) - Das Europäische Parlament eröffnet am Freitag, 26. Mai die Pforten des „Erlebnis Europa" – eine Dauerausstellung, in der Groß und Klein die EU erkunden, sich über aktuelle Herausforderungen informieren und in Rollenspielen selbst EU-Politiker:innen sein können.



Das "Erlebnis Europa" wird in einer feierlichen Zeremonie am 26. Mai um 11 Uhr in der Wiener Rotenturmstraße 19 eröffnet. Zu den hochrangigen Redner:innen und Gästen der Zeremonie zählen u.a. die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner und Europaministerin Karoline Edtstadtler.



Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, die Zeremonie vor Ort mitzuverfolgen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu und bernhard.schinwald@ep.europa.eu. Für TV- und Radioberichterstattung sowie Live-Übertragungen stehen die entsprechenden technischen Mittel vor Ort zu Verfügung. Zudem gibt es für TV-Crews die Möglichkeit, die Räumlichkeiten vorab am Mittwoch, 23. Mai zu besichtigen. Bitte auch dafür um Anmeldung.

