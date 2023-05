ORF Vorarlberg live vom Internationalen Hypomeeting in Götzis 2023

Gläsernes Studio des ORF Vorarlberg mittendrin im Möslestadion bei der Weltelite im Mehrkampf

Wien (OTS) - Zum 48. Mal treffen sich 2023 die Königinnen und Könige der Leichtathletik beim Internationalen Hypomeeting in Götzis. Am 27. und 28. Mai steigt im Möslestadion das heuer erste große Kräftemessen der Weltelite im Sieben- und Zehnkampf. In Hinblick auf die Weltmeisterschaft im August dient das größte Sportevent Vorarlbergs bereits als Generalprobe und Qualifikationschance. Und der ORF Vorarlberg ist der Weltelite und allen Fans im Stadion ganz dicht auf den Fersen.

ORF Radio Vorarlberg mit gläsernem Studio hautnah

ORF Radio Vorarlberg sendet in Götzis aus dem gläsernen Studio mitten im Geschehen und berichtet an beiden Wettkampftagen live aus dem Möslestadion. Am Samstag, dem 27. Mai, beginnt die Livesendung um 10.00 Uhr, am Sonntag, dem 28. Mai, um 11.00 Uhr. Als Moderatoren begleiten Christian Suter und Roman Neugebauer durch das sportliche Programm. ORF Vorarlberg-Sportreporter Thomas Österle verfolgt die Wettkämpfe und Nicole Oberhauser liefert die Backstage-Stories.

„Vorarlberg heute“, ORF SPORT+ und vorarlberg.ORF.at mit besten Bildern

An beiden Wettkampftagen ist auch das ORF-Fernsehen in Götzis groß dabei: ORF SPORT+ sendet am 27. Mai ab 10.55 Uhr und am 28. Mai ab 9.55 Uhr live. Thomas König kommentiert den Zehnkampf der Männer, Dietmar Wolff den Siebenkampf der Damen. Moderator und Interviewer ist jeweils Andreas Blum. Auch die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ berichtet jeweils umfassend um 19.00 Uhr in ORF 2 V. Die besten Fan-Fotos gibt es auf der größten Foto-Wall zum Event auf vorarlberg.ORF.at, dazu kompakte Infos und alle wichtigen Ergebnisse.

Weltklasse-Starterfeld

Bei den Männern wird das Starterfeld von Olympiasieger Damian Warner angeführt. Der kanadische 9.000-Punkte-Zehnkämpfer peilt bei seiner zehnten Teilnahme in Götzis seinen achten Sieg an. Die großen Herausforderer sind sein Landsmann und Vizeweltmeister Pierce Lepage, der Olympiadritte Ashley Malone aus Australien und der Schweizer Vizeeuropameister Simon Ehammer. Im Siebenkampf der Damen sind die Niederländerin Anouk Vetter und Emma Oosterwegel zu favorisieren, die bei Olympia Silber und Bronze geholt haben. Dazu gesellt sich die britische Ex-Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson. Mit Chiara-Belinda Schuler und Isabel Posch sind heuer zwei Vorarlberger Athletinnen am Start.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Für den ORF Vorarlberg ist das Hypomeeting ein echter Medien-Mehrkampf. Mit all unseren Kanälen sind wir live dabei, wenn die weltbesten Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer um Punkte, Meter und Sekunden fighten.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Die Sportwelt schaut nach Götzis und wir schauen auf die Welt, die für zwei Tage in Götzis zu Gast ist. Fans, Sportlerinnen und Sportler – sie alle werden sich in Radio, TV, Socials und auf unserer Foto-Wall auf vorarlberg.ORF.at wiederfinden!“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „Das Hypomeeting muss man erlebt haben: Die internationalen Stars in Aktion und praktisch zum Angreifen, die sensationelle Atmosphäre und die fachkundigen Fans machen den Event Jahr für Jahr zum besten Mehrkampf-Bewerb der Welt.“

Alexandra Giesinger, OK-Präsidentin Hypomeeting Götzis: „Wir freuen uns, dass der ORF die Topleistungen und Rekorde unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt trägt. Die großartigen Live-Bilder in TV und Live-Stream sowie die besten Schnappschüsse auf vorarlberg.ORF.at und die Berichterstattung bei ORF Radio Vorarlberg sind für uns unverzichtbar.“

