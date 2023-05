Wüstenrot wird Durch die Bank ganz meins

Kampagne zum Launch der Wüstenrot Digital Bank startet am 22. Mai 2023

Wien/Salzburg (OTS) - Mit dem Go-live der Wüstenrot Bank wird Wüstenrot zum einzigen lebenslangen Finanzbegleiter in Österreich mit Gesamtlösungen aus einer Hand für Giro, Sparen, Finanzieren, Bausparen, Versichern und Vorsorgen. Für Wüstenrot Kund:innen bedeutet das: Durch die Bank ganz meins.

Das ist der Claim für die neue 360-Grad-Kampagne, die mit den Agenturen Campaigning Bureau und Initiative Media kreativ umgesetzt wurde.

Das Angebot an Finanzprodukten ist für viele Kundinnen und Kunden gleichermaßen unübersichtlich wie austauschbar. Doch bei Wüstenrot fühlt sich das ganz anders an. Die Kampagne zeigt, dass Kund:innen ein Leben lang bei allen für sie wichtigen finanziellen Themen rund ums Wohnen, Vorsorgen, Freizeit, Mobilität oder Gesundheit mit passenden Lösungen aus einer Hand begleitet werden. Im Mittelpunkt der Kampagne steht daher Fanny, eine für die Zielgruppe repräsentative Protagonistin und Peter, ihr Wüstenrot Finanzberater. Fanny kennt Peter von klein an, denn er war „gefühlt“ immer als Versicherungs- und Finanzberater an der Seite ihrer Familie, was ihr in all den Jahren das Gefühl gab, dass man sich auf ihn und Wüstenrot verlassen kann. Vertrauen, Sicherheit und Verlässlichkeit sind die Grundlage für diese außergewöhnliche Customer Experience entlang unterschiedlicher Lebensphasen. Und da ist es nur naheliegend, dass Wüstenrot jetzt auch Fanny’s digitale Hausbank wird mit Peter an der Seite für die persönliche Betreuung. Für Fanny bedeutet das, dass sie ihr Leben frei von finanziellen Sorgen gestalten und genießen kann und genau dieses Gefühl soll die Kampagne vermitteln.

Mit mehr als 350 Finanzberater:innen in ganz Österreich, die auch Teil der Kampagne sind, erfüllt Wüstenrot dieses Versprechen und nennt es „Daheim-Vorteil“.

Der einzigartige Wüstenrot Daheim-Vorteil bedeutet, dass alle Wüstenrot Kund:innen zu jeder Zeit ihrer Customer Journey die Wahl haben zwischen digitalen Angeboten und persönlicher Beratung. So kann zum Beispiel die Eröffnung eines Giro- oder Sparkontos oder das tägliche Banking einfach online erledigt werden. Eine Wohnraumfinanzierung kann hingegen im Rahmen einer kompetenten Beratung persönlich durch einen Wüstenrot Finanzberater erfolgen.

Wüstenrot fördert jungen heimischen Künstler

Für die Komposition eines Soundlogos, das die DNA von Wüstenrot verkörpern und die Menschen emotional an die Marke Wüstenrot binden sollte, wurde eigens ein junger heimischer Künstler gescoutet.

„Mit Raphael Steiner konnten wir einen sehr vielseitigen und talentierten Künstler gewinnen, der die Musik zur Kampagne komponiert und auch die Texte dazu geschrieben hat. Durch seinen außergewöhnlichen musikalischen Beitrag hat unsere Kampagne noch zusätzlich an Kraft und Einzigartigkeit gewonnen“, sagte Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess-Hahn.

Kampagnenverlauf

Die Kampagne startet am 22. Mai und läuft bis Mitte Juli. Den Auftakt der Kampagne bildet ein Imageflight, der die neue Wüstenrot Bank anteasert und über alle Channels hinweg auf die Brand Awareness einzahlen soll. Neben TV bespielt Wüstenrot Kino, Hörfunk und digitale Kanäle und Out-of-Home, wobei passend zum Launch der neuen Wüstenrot Bankprodukte Giro und Online Sparen ab 1. Juni auch Sonderwerbeformen wie der ULF in Wien in Szene gesetzt werden. Digital liegt der Fokus auf Performance und Growth, mit dem Ziel möglichst viele Konsument:innen für Online Abschlüsse oder Beratungstermine zu begeistern. Im Herbst ist eine zweite Welle geplant, die begleitet von speziellen Roadshows in Salzburg, Wien und Graz für entsprechende Aufmerksamkeit sorgen soll.

Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess-Hahn sagte zum Kampagnenstart: „Mit dieser Kampagne und dem Claim Durch die Bank ganz meins ist es gelungen, die Geschäftsmodellerweiterung der Wüstenrot Gruppe um die Wüstenrot Bank kreativ zu inszenieren.Das Campaigning Bureau hat dabei von Anfang an unsere DNA kreativ umzusetzen gewusst“, so Riess-Hahn.

Link zum Song „Never Apart“ von Raphael Steiner auf Spotify:

https://www.ots.at/redirect/spotify12

