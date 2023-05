12. Bezirk: „Lastkrafttheater“ spielt am Meidlinger Platzl

„Ein seltsames Paar“ am 23. Mai, Info: Telefon 0699/111 27 543

Wien (OTS/RK) - Das mobile „Lastkrafttheater (LKT)“ amüsiert am Dienstag, 23. Mai, das Publikum bei der Freiluft-Aufführung der Komödie „Ein seltsames Paar“ auf dem „Meidlinger Platzl“ (12., Meidlinger Hauptstraße/Theresienbadgasse). Um 18.30 Uhr beginnt die erheiternde Vorstellung. Der Eintritt ist gratis. 2 Freunde mit verschiedenen Charakteren stehen im Mittelpunkt dieses Lustspiels von Neil Simon. „Oscar“ legt keinerlei Wert auf Ordnung und „Felix“ ist allzeit um Sauberkeit bemüht. Wie es den ungleichen Kumpanen in der gemeinsamen Wohnung ergeht, sorgt garantiert für Lacher. Verfilmt wurde das Stück mit den US-Stars Walter Matthau und Jack Lemmon. Nähere Informationen zu dem Theater-Abend unter freiem Himmel in Meidling: Telefon 0699/111 27 543 und E-Mail info@lastkrafttheater.com.

An der aktuellen „LKT“-Produktion sind die Schauspieler David Czifer, Max Mayerhofer, Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter beteiligt. Nicole Fendesack führt Regie. Die unterhaltsame Vorführung dauert zirka 80 Minuten und wird vom Bezirk unterstützt. Eine Beschreibung des Kultur-Projekts „Lastkrafttheater“ veröffentlichen die Organisator*innen im Internet: www.lastkrafttheater.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen in Meidling: www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at