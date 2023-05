Presseeinladung: BIOFELDTAGE 2024

Eisenstadt (OTS) - PANNATURA lädt gemeinsam mit den Partnern FiBL Österreich (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), dem Bundesverband BIO AUSTRIA, der Universität für Bodenkultur und der Landwirtschaftskammer Österreich zur Pressekonferenz zum Thema

„BIOFELDTAGE 2024 - Der Countdown läuft!“

Mittwoch, 24. Mai 2023, um 14 Uhr

Bio-Restaurant Luftburg Kolarik, Prater 128, 1020 Wien

Die BIOFELDTAGE am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen haben sich schon bei der Erstauflage 2018 als bedeutende Informationsdrehscheibe für biologische Landbewirtschaftung, sowohl für Produzenten als auch Konsumenten, etabliert. Zuletzt haben 2021 - trotz pandemiebedingter Einschränkungen - über 11.000 Personen dieses Angebot in Anspruch genommen. Die Kombination aus Praxis und Wissenschaft am rund 70 ha großen Veranstaltungsareal macht die BIOFELDTAGE einzigartig und von internationaler Bedeutung.

Die Organisationspartner geben zum Kick-Off der Vorbereitungen für die dritten österreichischen BIOFELDTAGE im größten Bio-Restaurant der Welt einen Ausblick auf die laufenden Agenden und präsentieren den neuen Geländeplan. Im Anschluss findet ein gemütlicher Ausklang mit maßgeblichen Stakeholdern und Branchenvertretern statt.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Mag. Andreas Kranzler, Geschäftsführer FiBL Österreich

Geschäftsführer FiBL Österreich Franz Traudtner, Obmann BIO AUSTRIA Burgenland

Obmann BIO AUSTRIA Burgenland DI Ferdinand Lembacher, Generalsekretär Landwirtschaftskammer Österreich

Generalsekretär Landwirtschaftskammer Österreich DI Matthias Grün, Geschäftsführer PANNATURA GmbH

Geschäftsführer PANNATURA GmbH DI Anna Theresia Lampret, Projektleiterin BIOFELDTAGE, PANNATURA GmbH

Datum: 24.05.2023, 14:00 - 16:00 Uhr

Ort: Bio-Restaurant Luftburg Kolarik

Prater 128, 1020 Wien, Österreich

