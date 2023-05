Gazprom Austria: Nach der Insolvenz wird versteigert

Im April wurde Insolvenz angemeldet, nun kommen 240 Exponate aus dem Wiener Gazprom-Büro unter den Hammer.

Wien/ Niklasdorf (OTS) - Im April 2023 wurde seitens der Gazprom Austria GmbH ein Insolvenzantrag eingebracht, als Grund wurde die Einstellung der Gaslieferungen durch die Gazprom export Ltd., St. Petersburg, genannt. Nun wird im Auftrag des Insolvenzverwalters die Einrichtung des österreichischen Gazprom-Standorts in der Löwelstraße im 1. Bezirk in Wien versteigert.

Büromöbel, Safes und Landkarten

240 Exponate kommen am 24. Mai 2023 unter den Hammer, darunter hochwertige Büromöbel, Gemälde und Akustikelemente, aber auch zahlreiche Grünpflanzen, Safes und Aktenvernichter oder ein Weintemperierschrank. Teil des zu ersteigernden Inventars sind außerdem einige Wandbilder, darunter eine Kartendarstellung "Mappa generalis totius Imperii Russici" (Pos. 122), eine Pipeline-Landkarte Europas (Pos. 198) oder ein OMV-Luftbild der Erdgasstation Baumgarten (Pos. 33). Es liegen bereits zahlreiche Gebote vor, durchgeführt wird die Versteigerung vom österreichischen Auktionshaus Aurena.

Jeder kann mitsteigern

Alle Detailinfos zur Auktion finden Sie auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Zur Auktion: https://www.aurena.at/auktion/8135/Gazprom

