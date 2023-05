Nationalpark Garten: Artenvielfalt trifft Kamera

GLOBAL 2000 sucht gemeinsam mit dm drogerie markt nach dem besten Schnappschuss aus dem Nationalpark Garten-Universum.

Wien (OTS) - Der Fotowettbewerb zum Nationalpark Garten der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 feiert Jubiläum. Bereits zum fünften Mal werden die besten Fotos aus den teilnehmenden Gärten prämiert. „Vom großen Garten bis zur umfunktionierten Gießkanne – jeder noch so kleine Fleck Natur hilft. Denn natürliche Lebensräume und damit dringend notwendige Rückzugsorte für gefährdete Tier- und Pflanzenarten werden immer seltener. Unser stetig wachsendes Netz aus Nationalpark Garten-Refugien soll nun von den Unterstützer:innen entsprechend in Szene gesetzt werden“, freut sich GLOBAL 2000-Projektleiter Dominik Linhard auf farbenfrohe und artenreiche Bilder.

Vom 22. Mai bis zum 20. Juni 2023 werden in ganz Österreich wieder die Kameras ausgepackt und die grünen Kleinode vor den Vorhang geholt. Direkt über nationalparkgarten.at können die Nationalpark-Gärtner:innen und all jene, die es noch werden wollen, am Wettbewerb teilnehmen. Die Jury besteht auch heuer wieder aus den Gartenexperten Paula Polak und Karl Ploberger, GLOBAL 2000-Biologe Dominik Linhard, Christian Freischlager, von der Geschäftsleitung bei dm sowie der Siegerin des Jahres 2019 Rosmarie Suppan.

Die Sieger:innen erwarten abermals großartige Preise. Als Hauptpreis wartet eine Woche Vollpension für zwei im Nationalpark Kalkalpen. Die Plätze zwei und drei dürfen sich über ein Wochenende in der Nationalpark Lodge freuen.

Gemeinsam wachsen

Teilnehmen können alle, die beim „Garteln“ auf den Einsatz von Pestiziden, Kunstdünger und torfhaltige Erde verzichten und auf Pflanzenvielfalt Wert legen. Ob Balkon, Garten oder Terrasse - jede noch so kleine Fläche leistet einen wichtigen Beitrag.

„Der Nationalpark Garten geht auf den nächsten Meilenstein zu und erreicht demnächst 6 Millionen Quadratmeter Fläche. Das ist ein toller Erfolg und bestärkt uns darin, noch mehr Menschen von der Idee zu überzeugen und die heimische Natur zu schützen“ freut sich Dominik Linhard über die stetig wachsende Community. „Der Nationalpark Garten ist aber nicht nur auf Privatgärten beschränkt, auch Gemeinden, Vereine und Unternehmen beteiligen sich an der Initiative.“

Turbo-Boost

Ein einfaches Starterkit gab es indes beim Nationalpark Garten-Partner dm in Österreich. Die Säckchen mit Bio-Wildblumenmischung sollen das naturnahe „Garteln“ noch einfacher machen.

Neben dem positiven Effekt für Biene und Co. wird dm drogerie markt einen Teilbetrag für das GLOBAL 2000 Projekt „Living Gardens 2.0“, welches im Rahmen des Nationalpark Gardens stattfindet, zur Verfügung stellen.

Alle Infos zum Fotowettbewerb, zum Upload der Bilder und zur Initiative Nationalpark Garten findet man hier:

http://www.global2000.at/news/nationalpark-garten-fotowettbewerb

Die Gewinnerbilder des Vorjahrs:

https://www.global2000.at/news/gewinner-nationalpark-garten-fotowettbewerb-2022

Die Initiative Nationalpark Garten

Die Initiative Nationalpark Garten wurde 2019 gestartet und verfolgt das Ziel, ein landesweites Netzwerk an naturbelassenen und vielfältigen Gärten, Balkonen und anderen Grünflächen zu schaffen, um der Artenvielfalt eine Heimat zu bieten. Durch Pestizide und Kunstdünger werden viele Nahrungsquellen der Tiere zerstört und das Überleben für die Nützlinge schwierig.

Deshalb sind einige wichtige Kriterien zu beachten: keine Pestizide, keinen Kunstdünger, keine torfhaltige Erde zu verwenden. Außerdem sollte für Pflanzenvielfalt gesorgt werden, die Nahrungsangebote und Lebensräume für Tiere schafft. Wenn viele kleine Gärten unter Schutz stehen, ergibt das im Verbund ein riesiges Naturparadies, welches sich über ganz Österreich zieht und somit den Erhalt der Artenvielfalt stärkt.

