NEOS fordern Entlastung und Sparanreiz für Millionen von Sparerinnen und Sparern

Erträge bei Sparbüchern bis zu 1.000 Euro nach deutschem Vorbild steuerfrei

Wien (OTS) - „Die Inflation ist in die Mitte der Gesellschaft galoppiert und die Menschen haben Angst vor dem Abstieg. Dabei muss es doch Ziel der Politik sein, dass sich jede und jeder aus eigener Kraft etwas aufbauen kann. Dafür muss die Regierung die Menschen endlich nachhaltig entlasten, statt ihnen noch mehr von ihrem hart ersparten Geld aus der Tasche zu ziehen“, so NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger in der heutigen ORF Pressestunde.

NEOS wollen deswegen die Kapitalertragssteuer auf die ersten 1.000 Euro Ertrag auf Sparbücher und -Konten streichen. Das betreffe 18 Millionen Sparkonten und Sparbücher in Österreich mit einer durchschnittlichen Einlage von 10.000 Euro, rechnet Meinl-Reisinger vor. Ein ähnliches Modell gebe es mit dem Steuerfreibetrag für Kapitalerträge etwa auch in Deutschland. Gleichzeitig fordern NEOS eine Befreiung der Wertpapier-KESt auf Kursgewinne, wenn eine Behaltedauer von mindestens einem Jahr eingehalten wurde. „Spekulanten, die es auf kurzfristige Gewinne abgesehen haben, bleiben damit weiterhin besteuert. Menschen, die sich etwas aufbauen, vorsorgen oder vor Kaufkraftverlust schützen wollen, würden entlastet“, so Meinl-Reisinger. Immerhin besäßen 1,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher – also rund ein Viertel aller Erwachsenen – Wertpapiere, so eine aktuelle Umfrage.

Direkte Entlastung ohne Inflation anzuheizen

„Die Menschen entlasten, ohne die Inflation weiter anzuheizen. Darum muss es jetzt in dieser massiven Teuerung gehen“, so Meinl-Reisinger. Es müsse in Österreich ein neues Aufstiegsversprechen geben. „Jede und jeder soll sich aus eigener Kraft etwas aufbauen können.“

