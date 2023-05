Gaál: Die „Hauskunft“ lädt zum Expert*innentalk „Zukunftsfitte Gebäude im Altbau – Schwerpunkt Fenster“

Am 25. Mai findet das Online-Event der „Sanierungsberatung mit Zukunft“ statt

Wien (OTS) - Die „Hauskunft“ lädt zum Expert*innentalk. Der Schwerpunkt der Online-Veranstaltung, die am 25. Mai von 15 bis 17.30 stattfindet, liegt auf den Themen Kastenfenster und Sonnenschutz. Diese beiden stellen besonders wichtige Punkte im Bereich zukunftsfitter thermischer Sanierungen im Altbau dar. Via Livestream können alle Interessierten an dem Event teilnehmen und so tiefer in Gebiete wie Baukultur – Klimaziele – Leistbarkeit der Sanierung eintauchen.



„Sanieren ist ein Zukunftsthema. Das Angebot der Hauskunft wird stark nachgefragt. Bei der Veranstaltung warten spannende Online-Vorträge. Die Hauskunft berät unbürokratisch in allen Fragen rund um das Thema Sanieren – und trägt dazu bei, unsere Stadt für die nächsten Jahrzehnte klima- und zukunftsfit zu machen“, lädt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zum Expert*innentalk ein.

Für Hauseigentümer*innen, Hausverwaltungen und Architekt*innen bietet der Termin Gelegenheit, schnell und einfach an Informationen aus der Stadt Wien zu kommen. So ist es möglich, sich zügig einen ersten Überblick zu verschaffen und praktikable Lösungen zu planen. Nach den Fachvorträgen gibt es auch noch das Angebot, in einer Diskussionsrunde Fragen zu stellen. Der Stream wird aufgezeichnet und steht im Anschluss auf der Website der Hauskunft unter www.hauskunft-wien.at zur Verfügung.

Programm des Events am 25. Mai

15:00–15:10 Uhr: Einleitung

15:10–16:50 Uhr: Themenblock Vorträge

Schöber&Pöll GmbH – Helmut Schöberl, Geschäftsführer Sanierung Kastenfenster zu Passivhausqualität Thermische Verbesserung gegliederter Fassaden Best Practice Sanierungen Rechenbeispiel: Auswirkungen von Sonnenschutzmaßnahmen Sonnenschutz beim Kastenfenster





Stadt Wien – Irene Lundström, Dezernatsleiterin Begutachtung, MA 19 (Architektur und Stadtgestaltung) Welche Gebäude sollen geschützt werden, wie groß ist dieser Anteil in Wien? Tausch oder Sanierung von Fenstern in Gründerzeitgebäuden Sonnenschutz in Gründerzeitgebäuden





Stadt Wien – Georg Pommer, Dienststellenleiter, MA 39 (Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungstelle) Kurzer Abriss zur Typologie der Kastenfenster Kastenfenster der Zwischenkriegszeit Ausführung von Beschlagstypen, Problemfeld Stulpfenster und Oberlichte typische Schadensbilder durch Bewitterung Anstrichtechnologie-einst und jetzt Vor- und Nachteile von Ölanstrichen Bauphysikalische Möglichkeiten und prüftechnische Nachweise





Stadt Wien – Felix Groth, Leiter-Stv. Gruppe Neubau und Gebäudetechnik, MA 25 – Technische Stadterneuerung) Fördervoraussetzungen U-Wert Anforderung Kann das ein Kastenfenster erfüllen? Sonnenschutzförderung Förderung Innendämmung?





16:50–17:20 Uhr: Diskussionsrunde mit Fragen aus dem Chat und durch die Moderation

17:20–17:30 Uhr: Zusammenfassung und Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen

Link zum Stream: https://www.wohnfonds.wien.at/online_event

Starke Nachfrage bei der Sanierungsberatung mit Zukunft

Die Hauskunft überzeugte im vergangenen Jahr als kostenlose Servicestelle des wohnfonds_wien mit einer erfolgreichen Jahresbilanz. In rund 3.500 Beratungen informierten das Berater*innenteam der Hauskunft sowie externe Expert*innen Sanierungswillige über Themen wie etwa Heizungstausch bzw. erneuerbare Energien. Und auch dieses Jahr hielt die große Nachfrage an – wie mehr als 800 Beratungen im ersten Quartal 2023 belegen.

Die kompetente Beratung zeigt Sanierungspotentiale auf. Das Finden von optimalen Lösungen für eine thermische Sanierung oder den Umstieg auf klimafreundliche Heizungssysteme nimmt dabei einen zentralen Stellenwert ein. Als wesentliches Element zur Bewältigung der Herausforderungen durch den Klimawandel wird das Angebot der Hauskunft stetig verbessert und ausgebaut.

Zum Beispiel wird nun einmal im Monat ein Informationsabend für Wohnungseigentümer*innen angeboten. So ist es möglich, besser auf die Wünsche der Beratungswilligen einzugehen und Informationen gezielt weiterzugeben. Über die Servicehotline 01/402 84 00 können sich Bürger*innen zu den verschiedenen Angeboten der Hauskunft anmelden. / Schluss

