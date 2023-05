NEOS: Was macht Mahrer gegen die Inflation?

Loacker: „Harald Mahrer ist selbst nicht nur Co-Produzent der Teuerung, sondern auch Profiteur. Dabei könnte er einige Hebel in Bewegung setzen, um Unternehmen zu entlasten.“

Wien (OTS) - Einmal mehr verwundert reagiert NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker auf die aktuellen Interviews mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer in „Die Presse“ und „Kurier“. Mahrer mime darin erneut den größten Kritiker der Bundesregierung und der von ihr gesetzten Maßnahmen gegen die hohe Inflation. „Dabei ist Harald Mahrer selbst nicht nur Co-Produzent der Teuerung, sondern auch Profiteur“, so Loacker.

Die restriktive Gewerbeordnung verknappe das Angebot und treibe so die Preise weiter nach oben, erklärt der NEOS-Wirtschaftssprecher. Sollte doch jemand die Kraft haben und sich durch den Bürokratiedschungel durchkämpfen, um ein Gewerbe aufbauen zu können, so nasche die Wirtschaftskammer durch Kammerumlage 1 und 2 fleißig an der Inflation mit. Höhere Umsätze treiben die KU1 an, höhere Löhne die KU2. „Anstatt also immer nur mit dem Finger Richtung Regierung zu zeigen, könnte Harald Mahrer selbst einige Hebel in Bewegung setzen, um Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten: Erstens die Gewerbeordnung kräftig entrümpeln, zweitens die Kammerumlage 2 streichen, drittens die Zwangsmitgliedschaft beenden und ein Freiwilligensystem zulassen. Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen echte Entlastung und eine starke Interessensvertretung. All das leistet die Wirtschaftskammer schon lange nicht mehr.“ Darüber hinaus säße die Wirtschaftskammer auf einem Milliardenberg an Finanzreserven, der zur Entlastung der Betriebe sofort aufgelöst gehöre, so der NEOS-Wirtschaftssprecher abschließend.

