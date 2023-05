CopaBeach-Saison 2023: Perfektes Urlaubsfeeling an der Neuen Donau zum Nulltarif

Konsumfreie Grün- und Freiflächen, Sandstrand, Sportangebote und buntes Gastroangebot direkt am Wasser und an der U1 - winterharte Palmen sorgen für Urlaubsstimmung

Wien (OTS) - Mit den steigenden Temperaturen startet auch der CopaBeach in die Saison 2023. Das rund 4 ha große und von der Stadt Wien in den letzten Jahren komplett neugestaltete Areal bei der Reichsbrücke ist längst zum sommerlichen Hotspot der Millionenstadt geworden. Und so stehen geräumige Grün- und Freiflächen, Sandstrände inklusive Liegestühle und Sonnenschirme sowie Sport- und Freizeitangebote zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch bunte Gastronomie, deren Öffnungszeiten auf www.copabeach.wien zu finden sind. „Es ist schön zu sehen, wie sich der CopaBeach nach unseren umfassenden Umbauarbeiten in den letzten Jahren entwickelt hat und zum Fixpunkt für Erholungssuchende in Wien geworden ist. Er ist öffentlich oder mit dem Rad perfekt erreichbar. Ganz zentral sind mir die vielen Freiflächen, an denen nichts konsumiert werden muss, dazu gibt es ein buntes Gastro- und Sportangebot“, so die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Neben den mediterranen Pflanzen wie Oliven, Oleandern und Feigen sorgen heuer erstmals auch drei winterfeste Hanfpalmen für Urlaubsfeeling pur. Die rund 3,50 m hohen Palmen wurden entlang des Hauptweges auf Höhe des Fahrradverleihs gesetzt und vermitteln ein wenig Karibik-Flair an der Neuen Donau.

Das Gastro-Angebot 2023 am CopaBeach:

Vive l' Aperitif!: Die neue Strandbar am Copa Beach bietet eine attraktive Auswahl an raffinierten Drinks und köstlichem Streetfood an. Dabei gönnt man sich etwas Joie de Vivre bei französischem Flair und mediterranen Vibes

Malu Frozen Yogurt: Aus heimischer Milch & heimischem Natur Joghurt zaubert Anton Sukac das „Frozen Yogurt“, serviert wird es zum Beispiel mit Obst, Granola etc.

Die D’arepa Street Food Beach Bar lebt von der Kreativität zweier Familien aus Venezuela, Kolumbien, Peru und Österreich. Jorge und Cristina, Harry und Ines erobern den Gaumen ihrer Gäste mit einem der charakteristischen Gerichte Venezuelas, den Arepas.

Krokodü: Sarah Brandstetter und Jimmy Grünwald, die beiden Oberösterreicher aus Neuhofen an der Krems, die auch das Modelabel Taiwishi betreiben, stehen seit Jahren täglich selber in ihrem Krokodü und begeistern ihre Gäste mit Engagement, Herz und einer großen Portion Originalität.

Negroni Please!: Die Negroni Please! Terrazza bietet den Gästen des Copa Beach die Möglichkeit, ihren Hunger mit der allseits beliebten „Pizza“ zu stillen. Flankiert wird das Essensangebot mit selbstgemachten Limonaden, Aperitifs und sommerlichen Cocktails.

Moby Dick: Sammy Walfisch ist auch heute wieder mit dem Projekt Moby Dick Transdanubien vertreten. Es werden neben fest eingetrunkenen Klassikern, kreative und nachhaltig geführte Barkunst auf den CopaBeach gebracht. Das kleine aber feine Speisenangebot umfasst hausgemachtes Pastrami und klassische Fish & Chips vom Kabeljau.

Afro Fusion Kitchen (Dampha Kitchen): Wie auch im Vorjahr präsentiert sich der Chefkoch Dampha Khalifa mit seiner charismatischen Fusionsküche. Ein spannender Mix aus spanischer und gambischer Küche wird aufgetischt.

Bao&Tea: Teigtaschen und Bowls

Das Konzept Bao&Tea bietet neben Street Food Klassikern wie Baos (gedämpfte Teigtaschen mit diversen Füllungen, u. a. Fleisch und Fisch / vegetarisch / vegan) und Poke Bowls (Hawaiianische „Bowls“ mit Gemüse, Reis und Fisch) auch eine Vielzahl an Tee-Kreationen an.

Famburger: Mohsen Malahmir, Said Seyfollahi und Mona Momeni bieten den Copa Beach Gästen heuer ein vielfältiges Burger Angebot inkl. veganen Burger und Schnitzelburger. Besonders beliebt ihr ihr hausgemachter Safran Dip, den man probiert haben sollte. Für die kleinen Gäste gibt es die Famburger Chickennuggets.

Rembetiko & Mar y Sol: Griechisch und mexikanisch

Der Klassiker am CopaBeach: das beliebte griechische Restaurant und der feurige Mexikaner direkt am Wasser.

Sportgeräteverleih Scootseeing

Die Firma Scootseeing ist auch heuer am CopaBeach vertreten und bietet einen Verleih von Scooter, Stand Up Paddle, Kayak, Wasserbälle, Waterbikes und Funvehicles an.

Fahrradverleih Manfred Walter „in neuem Gewand“: Der altbewährte Fahrradverleih - seit letztem Jahr in einem neuen Geschäftslokal auf dem Hauptweg stromauf des Skateparks - verleiht Fahrräder verschiedenster Art, E-Bikes, Rikschas und Tandems. Auch wird sein fachgerechtes Reparaturservice sehr gerne angenommen.

Copa Cruise: Der CopaBeach ist auch eine der 4 Stationen des elektrisch betriebenen Katamarans, der jeweils Freitag, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen auch noch die Stationen Floridsdorfer Brücke, Nordbrücke, Jedleseer Brücke ansteuert.

Alle Infos auf www.copabeach.wien

