FPÖ – Amesbauer: Attacken gegen die Polizei nehmen leider zu!

Unsere Polizisten leisten tagtäglich einen großartigen Job für unsere Sicherheit

Wien (OTS) - „2.310 Mal wurde im letzten Jahr ein Polizeibeamter tätlich angegriffen. Um 13 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Ganze 1.121 Mal wurden Polizeibeamte durch Einwirken fremder Gewalt verletzt. Ein Plus von 100 Vorfällen als noch im Jahr davor. Insgesamt wurden Sachbeschädigungen im Wert von mindestens 365.000 Euro gegen Fahrzeuge, Inspektionen oder sonstige Gegenstände bzw. Einrichtungen der Polizei gemeldet“, fasste FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer die wesentlichen Zahlen aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von ÖVP-Innenminister Karner zusammen.



„Unser Polizisten leisten tagtäglich einen großartigen Job für unsere Sicherheit. Oftmals riskieren sie ihre eigene Gesundheit im Einsatz. Dieses Engagement kann die Politik nicht genug honorieren. Die Attacken gegen die Polizei sowie der deutliche Anstieg der tätlichen Übergriffen zeugen davon, wie herausfordernd der Dienst ist“, so Amesbauer.



„40 Prozent aller Tatverdächtigen die im Jahr 2022 aufgrund von Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie aufgrund von tätlichen Angriffen auf einen Beamten angezeigt wurden, waren Ausländer. Dieser Wert lag im Jahr davor noch bei 37 Prozent. Auch hier lassen sich die negativen Folgen der illegalen Massenwanderung nicht verleugnen“, so Amesbauer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at