Staatssekretärin Mayer zum Tod von Dževad Karahasan

Wien (OTS) - "Dževad Karahasan, den seine Flucht nach Österreich brachte und der zuletzt in Graz und Sarajevo lebte, bespielte ganz selbstverständlich verschiedene Welten. In der persönlichen Begegnung im Vorfeld des Gastlandauftritts der Leipziger Buchmesse in Berlin habe ich seine große Humanität und seinen humorvollen Scharfsinn kennengelernt. Er zählte zweifelsfrei zu den großen europäischen Autoren der Gegenwart. Sein resümierendes Nachdenken in seinem letzten Roman 'Einübung ins Schweigen' über das Leben und den Tod und darüber, was der Krieg in den Menschen anrichtet, lässt einen glauben, er hätte geahnt, dass dies sein letztes Werk sein würde. In einer Zeit der Spaltung beschwört er in seinem Schreiben den Dialog und die Vermittlung. Seine Stimme der Verständigung und Toleranz wird sehr fehlen. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie und Freundinnen und Freunden sowie seinen Weggefährtinnen und –gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.





