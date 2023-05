7. World Intelligence Congress in Tianjin eröffnet (FOTO)

Tianjin, China (ots) - Am 18. Mai fand im Nationalen Kongress- und Ausstellungszentrum (Tianjin) die Eröffnungszeremonie vom 7. World Intelligence Congress und World Summit on Intelligent Technology Innovation and Cooperation statt. Wan Gang, Vice Chairman of the 13th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference and Chairman of the China Association for Science and Technology, hielt eine Keynote-Ansprache. Chen Min'er, Secretary of Tianjin Municipal CPC Committee, hielt eine Rede. Singaporean Minister for National Development, Mr. Desmond Lee Ti-Seng, Chairman of the Executive Committee of Mogilev Region of Belarus, Anatoly Mikhailovich Isachanka, His Majesty's Trade Commissioner for China (HMTC), Hr. John Edwards, Chinese Minister of Education, Hr. Huai Jinpeng, und Minister of Science and Technology, Hr. Wang Zhigang hielten ebenfalls Reden. Zhang Gong, Bürgermeister von Tianjin, leitete die Zeremonie.

Wan Gang wies in seiner Keynote-Ansprache darauf hin, dass die Entwicklung von Chinas künstlicher Intelligenz die Hauptlinie "Ermöglichung der substanziellen Wirtschaft und Unterstützung der sozialen Entwicklung" fest im Griff hat; durch die Traktion durch Anwendung und Nachfrage, die Öffnung des Innovationssystems, die führende Rolle der Plattform, die kollaborative Innovation zwischen Industrie, Wissenschaft, Forschung und Anwendung, wird ein Forschungs- und Entwicklungssystem und Anwendungsökologie mit chinesischen Merkmalen zur Stärkung der industriellen Modernisierung und des sozialen Fortschritts gebildet, wodurch alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft von der Digitalisierung und der Vernetzung zur Intelligenz übergehen.

Chen Min'er wies darauf hin, dass Präsident Xi Jinping der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der digitalen Wirtschaft große Bedeutung beimisst. Mit dem Thema "Intelligence: Extensive Development Space. Sustainable Growth Driver" wird der World Intelligence Congress alle Teilnehmer ermutigen, gemeinsam neue Themen im Zeitalter der Intelligenz zu diskutieren und einen neuen Entwurf für die Kooperation der Intelligenz zu planen. Tianjin ist bereit, den Kongress als Medium zu nutzen, um neue Ideen und Technologien auszutauschen, das Zusammenspiel von Wissenschaft und Technologie, industrieller Zusammenarbeit und Projektumsetzung weiter zu stärken, einen breiteren Entwicklungsraum, nachhaltigeren Wachstumstreiber zu suchen und die neuen Entwicklungsmöglichkeiten der digitalen Wirtschaft zu teilen.

Herr Desmond Lee Ti-Seng kommentierte, dass der diesjährige Kongress gleichgesinnte Fachleute aus der ganzen Welt zusammengebracht hat, um Erfahrungen und innovative Lösungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Singapur wird das 15-jährige Jubiläum der Entwicklung und des Aufbaus der Sino-Singapore Tianjin Eco-City zum Anlass nehmen, seine Zusammenarbeit mit Tianjin im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des Aufbaus intelligenter Stadt zu vertiefen, den Austausch und das gegenseitige Verständnis zu stärken sowie ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufzuschlagen.

Isachanka sagte, dass der World Intelligence Congress eine wichtige Plattform für Wissenschaftler und Unternehmer ist, wo man die Grenztrends bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz diskutiert, die weltweit besten Vertreter auf dem Gebiet der Intelligenz zusammenbringt, und Tianjin ist eine Konzentration der Branchen für künstliche Intelligenz. Er hofft, Erfahrungen und Wissen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz auszutauschen und zu teilen, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten zu fördern bzw. praktischere Ergebnisse zu erzielen.

Eine Reihe von Aktivitäten wie Projektunterzeichnung, parallele Foren, Ausstellungen über intelligente Technologie, Wettbewerbe und Erlebnis mit der Intelligenz werden während des 7. World Intelligence Congress stattfinden. Fast 500 Unternehmen, die in den Forbes Top 500 im In- und Ausland gelistet sind, sowie bekannte Technologieunternehmen werden daran teilnehmen. Der Kongress bemüht sich, eine internationale Veranstaltung mit dem Sammeln innovativer Ressourcen, führender industrieller Entwicklung und besserer intelligenter Erfahrung ins Leben zu rufen.

