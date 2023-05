Die amerikanische Künstlerin Judy Chicago entwirft die neue illy Art Collection

Die Kollektion wird auf der Frieze New York vorgestellt

Triest (OTS) - illycaffè präsentiert die neue illy Art Collection von Judy Chicago, der vielseitigen amerikanischen Künstlerin und Pionierin des Feminist Art Movement.

Judy Chicago ist bekannt für ihre großen Installationen wie „The Dinner Party“ und „Birth Project“, in denen sie die vielfältigen Rollen der Frau in Geschichte und Kultur feiert. Die weltberühmte Künstlerin begann in den 1970er Jahren, die Rolle der Geschlechter zu untersuchen, indem sie stereotyp weibliche Fertigkeiten wie Nähen oder Sticken mit streng männlichen Fertigkeiten wie Schweißen und Pyrotechnik verband. Ihre Arbeiten umfassen Malerei, Textilkunst, Skulptur und Installation.

Mit dieser illy Art Collection - den ikonischen Espressotassen, die vor mehr als 30 Jahren einen Alltagsgegenstand in eine leere Leinwand für die Arbeiten international anerkannter Künstler verwandelten - stellt Judy Chicago die Rolle und die Errungenschaften der Frau im Laufe der Geschichte dar, indem sie das Konzept ihrer frühen Arbeiten „Reincarnation Triptych“ aufgreift.

Bei den vier Tassen, inspiriert von „Reincarnation Triptych“, verwendet die Künstlerin eine lebendige und vibrierende Farbpalette. Damit veranschaulicht sie den Übergang von gesellschaftlichen Zwängen, die Frauen in der Vergangenheit auferlegt wurden, hin zu kultureller und kreativer Freiheit. Jede Tasse repräsentiert durch ihre Kreativität eine bemerkenswerte Frau der Geschichte aus verschiedenen Epochen: Marie Antoinette, Königin von Frankreich; die Schriftstellerin, Philosophin und politische Autorin Madame de Stael; die Schriftstellerin George Sand und die Schriftstellerin Virginia Woolf.

„Mit der illy Art Collection lassen wir der Kreativität der Künstler freien Lauf. Die von Judy Chicago signierte Kollektion geht über pure Schönheit hinaus. Die Formen und Farben der illy-Tassen haben eine tiefere Bedeutung, die mit der Situation der Frauen im Laufe der Geschichte und ihren anhaltenden Kämpfen in der heutigen Zeit verbunden ist, in der es noch immer notwendig ist, Verdienste hervorzuheben, und allen die gleichen Möglichkeiten zu geben“, so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

„Ich war sehr daran interessiert, eine eigene illy Art Collection zu gestalten. Die Umsetzung meiner Kunstwerke auf einem Alltagsgegenstand ermöglicht es mehr Menschen, etwas über die Gemälde, auf denen die Bilder basieren, zu erfahren. Ich hoffe, dass diese Tassen Neugier und Gespräche über meinen Werdegang anregen und dass die Menschen, die sie kaufen, dabei mehr über die Geschichte der Frauen erfahren", so Judy Chicago.

Die von Judy Chicago signierte illy Art Collection wird auf der internationalen Messe für zeitgenössische Kunst Frieze New York vorgestellt, die am 17. Mai 2023 stattfindet.

Die illy Art Collection wird ab Juli im illy E-Shop auf www.illy.com erhältlich sein.

4 Espresso-Tassen, unverbindliche Preisempfehlung € 94,00

4 Cappuccino-Tassen, unverbindliche Preisempfehlung € 114,00

Judy Chicago

Judy Chicago ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen unseres Jahrhunderts. Im Laufe ihrer sechs Jahrzehnte währenden Karriere waren soziale und ökologische Gerechtigkeit die treibende Kraft hinter einigen ihrer wichtigsten Projekte. Sie kämpft weiterhin für die Gleichberechtigung von Frauen und anderen marginalisierten Künstler:innen in der Kunstwelt und für den Schutz aller Lebewesen. Im Laufe der Jahre wurde ihr Werk von männlichen Kuratoren und Kritikern - die Kunstwerke bevorzugten, die im Einklang mit dem männlich geprägten Kanon der Kunstgeschichte standen - oft übersehen. Anstatt sich zurückzuziehen, nahm Chicago die Herausforderung an, diese Einstellungen in der Kunstwelt zu ändern, indem sie das erste Programm für feministische Kunst an der Fresno State, Kalifornien, gründete. Sie schuf ihr episches Werk „The Dinner Party“, das der Auslöschung der Geschichte der Frauen entgegenwirken sollte, und entwickelte einen „Dinner Party“ Lehrplan für Schulen. In weiteren Projekten und Arbeiten hat sie sich mit Themen wie Geburt und Schöpfung im „Birth Project“ beschäftigt, mit dem Konstrukt der Männlichkeit in „PowerPlay“, mit den Schrecken des Völkermords im „Holocaust Project“ und zuletzt mit dem Thema der Sterblichkeit und deren Beziehung zur Zerstörung unseres Planeten in „The End: Eine Meditation über Tod und Aussterben“. Mit ihrer Zusammenarbeit mit Dior und der Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri für die Haute-Couture-Schau Frühjahr 2020 in Paris hat Chicago die Modewelt im Sturm erobert. Chicagos Karriere-Retrospektive wurde im August 2021 im de Young Museum in San Francisco mit großem Erfolg eröffnet. Zur Feier ihrer Retrospektive enthüllte Chicago ihr bisher größtes atmosphärisches Werk, „Forever de Young“, das von mehr als 35 000 Menschen weltweit gesehen wurde. Die Autorin von fünfzehn Büchern schrieb ihre Memoiren, „The Flowering“, die im Juli 2021 von Thames & Hudson veröffentlicht wurden und als eines der besten Bücher des Jahres bezeichnet wurde. Die preisgekrönte Nachrichtensendung CBS Sunday Morning porträtierte Chicago vor kurzem. Chicago wird eine große Ausstellung mit dem Titel „Judy Chicago: Herstory“, im Oktober 2023 im New Museum in New York City zu sehen sein.

illy Art Collection

Für das Unternehmen illycaffè, dessen unverwechselbare Werte das Gute, die Güte und die Schönheit sind, bringt zeitgenössische Kunst Schönheit in den Geschmack. Die Schönheit, die illycaffè anstrebt, ist vom altgriechischen Begriff kalokagathìa inspiriert, der kalòs (das Schöne) und agathòs (das Gute) zu einer neuen Bedeutung verbindet - das Schöne und das Gute werden eins und bedingen sich gegenseitig. Die illy Art Collection Tassen sind ein konkreter Ausdruck dieses Konzepts. Mit diesem 1992 ins Leben gerufenen Projekt verwandelte das Unternehmen einen Alltagsgegenstand in eine leere Leinwand. Zeitgenössische Künstler bringen ihre Kreativität auf der von Matteo Thun für illy entworfenen Kaffeetasse zum Ausdruck. Im Laufe der Jahre haben über 125 international bekannte Künstler wie Michelangelo Pistoletto, Marina Abramović, Anish Kapoor, William Kentridge, Robert Wilson, Ai Weiwei und andere ihre Werke auf dieser Leinwand präsentiert...

