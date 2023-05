Ing. Mag. Dr. h.c. Ulrich Kubinger begeistert beim 4Gamechangers Festival das Publikum

Rottenbach (OTS) - Am Mittwoch, 17.05, fand der finale Tag des 4Gamechangers Festivals in Wien statt. Der oberösterreichische Umwelt- und Abwasser-Pionier Dr. hc. Ulrich Kubinger hielt auf der Hauptbühne eine fulminante Rede zum Thema “Die Zukunft des Wassers“ gemeinsam mit Marcus Wadsak und Dr. Gabriel. Sogar der Bundeskanzler, Karl Nehammer, betonte in einer Rede und seinen Interviews, was wirkliche Gamechanger sind - und zwar Spezialisten, die aus schmutzigem Wasser sauberes Wasser machen. Ebenso überzeugten sich neben Karl Nehammer, seine Frau Katharina Nehammer, Eleonore Gewessler und Martin Kocher persönlich von den Vorteilen der VTA Lösungen am VTA Stand beim 4Gamechangers Festival. Auch Großevents, wie das Hahnenkammrennen in Kitzbühel, das

Nova Rock Festival und das Festival Woodstock der Blasmusik, vertrauen auf die VTA und deren Nanotechnologie, um Abwasser wieder energiesparend in den Wasserkreislauf zu bringen.



Auf der 4Gamechangers Bühne präsentierte Dr. hc. Kubinger als Keynote Speaker die unglaubliche Wirkung seiner Nanotechnologie. “Ein einziger Tropfen reicht, um aus schmutzigem Wasser wieder Brauchwasser zu gewinnen. Die Schmutzteilchen werden innerhalb von Sekunden erfasst, gebunden und der Schmutz setzt sich am Boden ab - übrig bleibt klares Wasser. Die Reinigung erfolgt ohne zusätzlichen Energieaufwand und aus dem abgetragenen Schmutz kann sogar wieder Energie gewonnen werden.”, betonte Dr. hc. Kubinger, der aus 40 Jahren Erfahrung in der Abwasserreinigung schöpfen kann.



Der Visionär begeisterte das Publikum mit seiner Nanotechnologie und seiner Vision “Wasser für die Welt” zu garantieren. “Wir wollen Gutes tun für unsere Umwelt, für uns selber, aber natürlich noch viel mehr für unsere Kinder. Unser Planet ist am Limit und wir müssen jetzt etwas tun, um das zu ändern. Immer noch haben drei bis vier Milliarden Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser und VTA arbeitet täglich daran, das zu ändern.”



Marcus Wadsak betonte den wichtigen Beitrag, den Dr. hc. Kubinger zu einer nachhaltigen Wasser-Kreislaufwirtschaft leistet. Aus Abwasser wird Brauchwasser erzeugt, Grundwasser kann wieder ergänzt werden und somit bleibt uns mehr Trinkwasser für den ursprünglichen Gebrauch. Durch die Innovationen der VTA kann Wasser somit auch in Ländern wieder aufbereitet werden, in denen die finanziellen Möglichkeiten nicht so gut sind, wie in

Österreich oder Deutschland.



Dr. Kubinger ist ein österreichischer Unternehmer und Chemiker und reinigt mit seinem Unternehmen, der VTA Gruppe, seit Jahrzenten Jahren Wasser auf Basis innovativer Nanotechnologie. Dr. Kubinger hält an die 100 Patente und setzt mit seinen Systemprodukten neue Maßstäbe im Bereich der Wasser- und Umwelttechnik.



Die Zukunft des Wassers – vom Grundrecht zur Handelsware Hier das gesamte Video ansehen

