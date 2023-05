SPÖ-Termine von 22. Mai bis 28. Mai 2023

MONTAG, 22. Mai 2023:

10.00 Die Wahlkommission tagt im Karl-Renner-Institut und stellt das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung fest. Im Anschluss an die Sitzung der Wahlkommission wird das Ergebnis bekanntgegeben (Novotel Wien Hauptbahnhof, Kongress-Saal A, Canettistraße 6, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“ findet ein Gespräch mit Helfried Carl (Diplomat) und Martin Selmayr (leitet seit November 2019 die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich) zum Thema „Zeitenwende für Europa“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yr93xm6w (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 23. Mai 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer (Leitende Redakteurin, Der Standard), findet ein Gespräch mit Cengiz Günay (Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik) zum Thema „Die Türkei nach den Wahlen“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/3w655u7n (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 24. Mai 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Nationalratssaal).

DONNERSTAG, 25. Mai 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Nationalratssaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2023: Krieg und Klima. Wenn die Natur zum Kriegsopfer wird“, kuratiert von Monika Halkort (Sozialwissenschafterin und Journalistin) findet ein Gespräch mit Franz Essl (Leiter der Forschungsgruppe „Bioinvasions, global change & macroecology“ am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität in Wien) und Stuart Parkinson (Executive Director der Platform „Scientists for Global Responsibility (SGR)“ in Großbritannien) zum Thema „Der Klima-Fußabdruck des Militärs. Wie klimaneutral ist Europas Rüstungs- und Verteidigungsindustrie?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/nhd977sk (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 26. Mai 2023:

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an einer Podiumsdiskussion, eine gemeinsame Veranstaltung der IG Autorinnen, Autoren, der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft sowie des UKI (Unterstützungskomitee zur Integration von MigrantInnen), zum Thema "Frau, Leben, Freiheit! Europas Antwort auf die Proteste im Iran" teil. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://fb.me/e/1aYdZe5e2 (HS1 des Neuen Institutsgebäudes der Uni Wien).

