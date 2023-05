Morgen verändern, heute bewerben: Mehr als 500 Jobchancen bei Finanz und Zoll in ganz Österreich

Mit 19. Mai 2023 werden bundesweit über 500 Stellen ausgeschrieben

Wien (OTS) - Mit mehr als 500 offenen Stellen bietet die Finanz- und Zollverwaltung motivierten Bewerberinnen und Bewerbern wieder vielfältige Jobmöglichkeiten in ganz Österreich.

Finanzminister Magnus Brunner: „Wir suchen Menschen mit einem starken Verantwortungsgefühl für unsere Gesellschaft, die unsere Teams in ganz Österreich verstärken. Die über 500 Stellen, die seit 19. Mai ausgeschrieben sind, bieten bundesweit vielen engagierten Interessentinnen und Interessenten die Möglichkeit, aktiv die Zukunft Österreichs mitzugestalten.“

Die Finanzverwaltung zählt zu einem der größten Verwaltungszweige im öffentlichen Bereich. Neben den Finanz- und Zollämtern zählen die Betrugsbekämpfung mit beispielsweise der Finanzpolizei und der Steuerfahndung sowie die Großbetriebsprüfung und der Prüfdienst lohnabhängiger Abgaben und Beiträge zu den vielfältigen Tätigkeitsfeldern. Die allen Bereichen gemeinsame, grundlegende Aufgabe liegt in der Sicherstellung der finanziellen Interessen der Republik Österreich – und damit insbesondere in der Erhebung von Abgaben und Beiträgen. Aus diesen wird das Gemeinwesen des Staates finanziert.

„Die Abgabeneinhebung wird von Einzelnen mitunter als Belastung empfunden. Sie passiert allerdings immer im Interesse der Gemeinschaft, damit wir auch in Zukunft sozial abgesichert die hohe Lebensqualität in unserem Land genießen können. Dank der Beiträge der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanz jeden Tag verantwortungsvoll an einer sicheren Zukunft für uns alle arbeiten. Und Sie können das auch“, ruft der Finanzminister sowohl junge Menschen beim Eintritt in das Berufsleben als auch Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger zur Bewerbung auf. Auch Bewerbungen von erfahrenen Berufsumsteigerinnen und -umsteigern sind gerne gesehen.

Derzeit werden österreichweit überwiegend Absolventinnen und Absolventen allgemein- bzw. berufsbildender höherer Schulen (Matura) und berufsbildender mittlerer Schulen (HASCH etc.) sowie Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Lehre gesucht. Auch Akademikerinnen und Akademikern von Universitäts- oder Fachhochschulstudien mit Schwerpunkt Recht und/oder Wirtschaft bieten sich berufliche Möglichkeiten.

Die Ausschreibungen für die Stellenangebote sind in der Jobbörse des Bundes verfügbar. Genaue Informationen rund um Ihre beruflichen Einstiegsmöglichkeiten, den vielfältigen Aufgabenbereichen sowie FAQs zum Thema gibt es unter bmf.gv.at/jobs.

