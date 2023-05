Veranstaltung am 25.5 „Tag der Plattformarbeit: Prekarität - sexuelle Übergriffe - Lösungen"

Am Donnerstag, den 25. Mai 2023 (13h-19h) organisieren die Stadt Wien und die AK Wien den „Tag der Plattformarbeit" im Wappensaal des Wiener Rathauses.

Wien (OTS) - Die Stadt Wien und die AK Wien haben die Fairwork-Studie in Auftrag gegeben, die erstmals vergleichend die Arbeitsbedingungen bei sechs Dienstleistungsplattformen erhoben hat. Bei der Veranstaltung am 25.5 (13h-19h) werden die Ergebnisse präsentiert, aber auch zahlreiche weitere Projekte aus unterschiedlichen Bereichen der Plattformarbeit vorgestellt.

Prekarität und sexuelle Übergriffe

Plattformarbeit ist ein sehr diverses Phänomen, betrifft unterschiedlichste Branchen: Logistik, Essenszustellung, Personenbeförderung, aber auch über Plattformen vermittelte Sorgearbeit. Besonders in diesem bisher wenig beachteten Bereich der Plattformarbeit kommt es zusätzlich zu Prekarität noch zu Übergriffigkeit und geschlechtsspezifischer Gewalt.

So hat etwa Laura Wiesböck die Arbeitsrealitäten von plattformbasierten Reinigungskräften in Privataushalten in Wien untersucht und teils erschreckende Ergebnisse festgehalten: „In der Studie zeigt sich, dass online Plattformen die Fokussierung auf das Aussehen von Reinigungskräften begünstigen, da deren Portraitfoto vergleichsweise viel Raum in der Profildarstellung einnimmt. Dies kann die Idee befördern, dass Attraktivität zu einem zentralen Einstellungskriterium wird, und in der Folge zu „lookistischen“ Auswahlprozessen führen. Die Befragten berichten zudem von regelmäßigen sexuellen Belästigungen und Übergriffen, die sowohl im digitalen Raum als auch vor Ort in den Privathaushalten stattfinden.“

Außerdem soll in einer abschließenden Podiumsdiskussion erarbeitet werden, wie gewerkschaftliche und politische Verbesserungen für Plattformarbeiter:innen erreicht werden können.

Genauere Infos zur Veranstaltung finden sie hier: https://veranstaltung.akwien.at/de/tagderplattformarbeit/registration/

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Interviewmöglichkeiten gibt es vor Ort. Um Anmeldung wird gebeten!





Rückfragen & Kontakt:

Siniša Puktalović



T: +43 15016513810



Sinisa.PUKTALOVIC @ akwien.at



wien.arbeiterkammer.at