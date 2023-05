BMBWF investiert zusätzlich 800.000 Euro für Forschung zu Klimawandel und kulturellem Erbe

BM Polaschek: 800.000,- Euro werden für österreichische Beteiligung an europäischen und internationalen Forschungsprojekten zur Verfügung gestellt

Wien (OTS) - Die beiden europäischen Forschungsprogramme JPI Cultural Heritage und JPI Climate haben gemeinsam mit dem Belmont Forum die Ausschreibung „Climate & Cultural Heritage“ gestartet, für die das BMBWF 800.000 Euro zur Verfügung stellt. Die Forschungsprojekte sollen Erkenntnisse darüber bringen, wie kulturelles Erbe im Kampf gegen den Klimawandel genutzt werden kann.

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek:

„Zwischen Klimawandel und unserer Kultur besteht eine Wechselwirkung. So wie die Veränderung des Klimas zur Veränderung unserer Kultur führt, kann eine Veränderung unserer Kultur auch zur Veränderung des Klimas führen. Die Erforschung dieses Zusammenhangs spielt somit eine wesentliche Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft unserer Gesellschaft.“

Das Ziel der Ausschreibung ist es, Forschungsprojekte zu ermöglichen, in denen Forschende und Praxisanwenderinnen und -anwender aus verschiedenen Ländern grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Sie sollen innovative Lösungen im Bereich des kulturellen Erbes und des Klimawandels finden und neues Wissen schaffen, das politische Veränderungen auf globaler Ebene unterstützen kann.

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) stellt für diese Ausschreibung 800.000,- Euro zur Verfügung. Rund ein Dutzend Länder nehmen an der Ausschreibung teil. Gefördert werden Konsortien mit Forschenden aus mindestens drei der beteiligten Länder. Die Konsortien müssen zumindest eines der folgenden drei Forschungsthemen behandeln:

1. Die Auswirkungen des Klimawandels auf kulturelles Erbe

2. Kulturelles Erbe als Ressource für Klimaschutz und Klimawandelanpassung

3. Nachhaltige Lösungen für kulturelles Erbe

Die nationale Abwicklung der Ausschreibung erfolgt durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Die Einreichfrist endet am 8. September 2023 (transnational) bzw. am 12. September 2023 (national). Insgesamt stehen über 14 Mio. Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

Die FFG veranstaltet gemeinsam mit dem BMBWF am 22. Mai 2023 ein Info-Webinar für Forschungseinrichtungen. Dort werden Hintergrundinformationen zum Call und den drei Themenschwerpunkten sowie Details zur Einreichung vermittelt.

