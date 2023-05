Pylontech errichtet sein erstes Werk in Übersee

SANT'ANGELO Di Piove Di Sacco, Italien (ots/PRNewswire) - Pylon Technologies Co. Ltd. („Pylontech") gibt auf einer Pressekonferenz in Venetien am 18. Mai 2023 Pläne für den Bau seiner ersten Fabrik in Übersee in Italien bekannt.

Pylon LiFeEU S.r.l., das Joint Venture mit Sitz in Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), wird das erste Werk von Pylontech in Übersee, das Energiespeicherlösungen für Kunden in Europa auf stabile und sichere Weise produziert und liefert. Es befindet sich im gemeinsamen Besitz von Pylon Technologies Europe Holding B.V. („Pylontech EU"), einem Unternehmen nach niederländischem Recht, das sich zu 100 % im Besitz von Pylontech befindet, und Energy S.p.A. („Energy"), die seit zehn Jahren zusammenarbeiten und sich gemeinsam für die Förderung erneuerbarer Energien und Dekarbonisierungsinitiativen einsetzen. Diese Fabrik wird die Ressourcen und das Fachwissen beider Seiten nutzen, um Energiespeicherprodukte in Europa zu entwickeln und zu vermarkten und so eine neue Basis für innovative Energiespeicherlösungen zu schaffen.

Pylontech hat sich mit mehr als einer Million in Betrieb genommener Energiespeichersysteme in über 80 Ländern und Regionen seit der ersten Lieferung im Jahr 2013 die Nummer eins auf dem globalen Markt für Batteriespeicher für Privathaushalte im Jahr 2022 gesichert. Die Errichtung des neuen Werks ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für dieses schnell wachsende Unternehmen, das in der Branche weiterhin eine Vorreiterrolle spielt.

„Es ist ein wichtiger Schritt für Pylontech, eine lokale Produktion aufzubauen, da sich unsere Partner, insbesondere in Europa, eine sichere und stabile Lieferkette wünschen." Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech, sagte: „Wir haben Venetien als Startort gewählt, das sowohl die langjährige Weisheit von Galilei als auch die neue Freundschaft von Energy genießt. Ich glaube an eine glänzende Zukunft für die Branche der erneuerbaren Energien in der EU, indem ich die globale Weisheit und die lokalen Ressourcen nutze."

Über Pylontech

Pylontech (SHSE:688063) ist ein spezialisierter Anbieter von Batteriespeichersystemen (BESS), der sein Fachwissen in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration bündelt, um weltweit zuverlässige Energiespeicherlösungen anzubieten. Durch sein kontinuierliches und schnelles Wachstum hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Energiespeichersystemen entwickelt.

Informationen zu Energy S.p.A.

Energy S.p.A. wurde 2013 gegründet und ist an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Energiespeichersystemen für private und große Anwendungen. Das Unternehmen hat landesweit mehr als 53.000 Systeme verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-errichtet-sein-erstes-werk-in-ubersee-301829224.html

Rückfragen & Kontakt:

Laura Xia,

laura.xia @ pylontech.com.cn,

+86-21-51317699