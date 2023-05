Knapp 400 Besucher:innen: Riesiger Erfolg für die Kleine Zeitung beim ersten Podcast Festival in Graz

8 Podcasts, 260 Minuten Content und knapp 400 begeisterte Gäste waren am Samstag beim Event im Schauspielhaus dabei

Graz (OTS) - Souf­flie­ren­de, Schau­spie­len­de und Mu­si­zie­ren­de haben am 13. Mai für einen Tag ihre große Bühne im Gra­zer Schau­spiel­haus der Klei­nen Zei­tung für das erste Pod­cast Fes­ti­val der Stadt überlassen. Insgesamt 8 Pod­casts und mehr als 4 Stunden Content wur­den in die­sem ein­zig­ar­ti­gen Rah­men und vor Pu­bli­kum live auf­ge­nom­men.

Egal ob die Drag Queens Miss Gloria Hole und Candy Licious, Investorella Larissa Kravitz oder Science Buster Martin Moder - sie alle waren dabei, als die Kleine Zeitung zum einzigartigen Event lud. Einen ganzen Nachmittag lang konnten die knapp 400 Besucher:innen ihren liebsten Podcasts live auf der Bühne lauschen, in den Pausen netzwerken und einen entspannten Tag in einem anregenden Rahmen verbringen.

„ Das Kleine Zeitung Podcast Festival war ein wahres Feuerwerk an Inspiration, Information und Entertainment! Von spannenden Diskussionen bis hin zu witzigen Anekdoten - es was für jeden Geschmack etwas dabei. Die junge Generation hat gezeigt, dass sie ein offenes Ohr für moderne Formate hat und das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. “, so Xenia Daum, Geschäftsführerin der Kleinen Zeitung, die ebenfalls beim Event war.

Die Themen der Podcasts waren vielfältig: Gleich zu Beginn durfte Kleine-Zeitung-Redakteurin Barbara Haas Miss Gloria Hole und Candy Licious auf der Bühne begrüßen und sprach mit ihnen unter anderem über "gefährliche Dragqueens" und die Kinderbuch-Lesungen, die unter anderem in Wien für heftige Proteste vor dem Veranstaltungsort gesorgt hatten.

Mit Frau­en­fra­gen setz­te sich Mari Lang ge­mein­sam mit einem Gast aus dem Pu­bli­kum aus­ein­an­der, bevor Richard Hemmer mit „Ge­schich­ten aus der Ge­schich­te“, dem po­pu­lärs­ten Ge­schich­te-Pod­cast im deutsch­spra­chi­gen Raum, in die Vergangenheit abtauchte. Für einen ful­mi­nan­ten Ab­schluss sorg­ten dann „Drama Car­bo­n­a­ra“, die samt Prosecco & Chat GPT die Menge unterhielten.

Diese Podcasts waren live zu hören:

fair & female: Der Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung mit den Gästen Miss Gloria Hole & Candy Licious

Investorella: Feministischer Podcast über nachhaltiges Investieren von Larissa Kravitz

Pension Schöller: Rudi Schöller mit Gast Billie Steirisch

Ist das gesund?: der Kleine Zeitung Gesundheitspodcast mit Science Buster Martin Moder

Frauenfragen: der Podcast von und mit Mari Lang

delikt: der Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung

Geschichten aus der Geschichte: Richard Hemmer im Gespräch mit Barbara Haas

Drama Carbonara: der Comedy Podcast voller Wahrheiten und Schicksale



Nähe Schaffen: „Podcasts erleben wir sehr intensiv, wir hören sie normalerweise ganz direkt über Kopfhörer und man baut so Nähe und Beziehung zu den Hosts und Themen auf. Diese Nähe ist mit ein Grund, warum bei unserem Podcast Festival so viele Menschen so lange und intensiv zugehört haben. Zudem haben wir uns bemüht, die großen Podcast-Stars des Landes mit unseren eigenen Produktionen schlau zu kombinieren - ich würde sagen, das ist ziemlich gut gelungen." – meint Barbara Haas, Head of Podcasts der Kleinen Zeitung.

All jene, die nicht dabei sein konnten, können sich die Podcasts in kürze unter kleinezeitung.at/podcastfestival und auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören.

Weitere Informationen rund um das Kleine Zeitung Podcast Festival gibt's hier.

Fotos vom Festival sind hier zum Download, Copyright: KLZ/Pajman

