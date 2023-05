Schwarz: Industrie wird zur Klimaschützerin

Grüne freuen sich über die heute präsentierte Transformationsförderung, die die Dekarbonisierung der Industrie massiv beschleunigen wird.

Wien (OTS) - Über eine massive Beschleunigung der Dekarbonisierung der österreichischen Industrie freuen sich heute die Grünen. Mit der neuen Transformationsförderung werden bis 2030 unabhängig von den jährlichen Budgetverhandlungen 2,95 Milliarden Euro für Investitionen bereitgestellt, die den CO2-Ausstoß in Industrieprozessen deutlich reduzieren sollen.



“Nach dem Verkehrssektor ist die Industrie der zweitgrößte Emittent von CO2 in Österreich. Gleichzeitig ist die Industrie aber auch ein Ermöglicher der klimaneutralen Zukunft. Leider stellen die massiven Investitionen, die es für die Dekarbonisierung von großen Prozessen braucht, die betroffenen Unternehmen vor große Herausforderungen. Genau dieses Problem löst die Transformationsoffensive", freut sich Jakob Schwarz, Sprecher für Industrie, Budget und Steuern im grünen Klub im Parlament.



“Um sicherzustellen, dass die Prozessumstellungen keine inkrementellen Verbesserungen, sondern Transformationen sind, ist der Erhalt der Förderung an eine Reihe strenger Kriterien gekoppelt, die einen signifikante Verringerung des CO2 Ausstoßes in der Produktion des Unternehmens voraussetzen. Diese CO2-Einsparung muss dann auch über 10 Jahre nachgewiesen werden, um den Förderanspruch nicht zu verlieren. Es gilt also das Prinzip: ‘Ohne langfristige Einsparung - keine Förderung’. Damit haben wir ein bisher einzigartiges Programm entwickelt, das nicht nur den heimischen CO2-Ausstoß deutlich verringern wird, sondern hoffentlich auch international Nachahmer findet”, so Schwarz.

