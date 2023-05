YouTube Star und Mountainbike-Profi Fabio Wibmer begeisterte das 4GAMECHANGERS Festival 2023 in der Marx Halle in Wien

Zahlreiche Fans beim Auftritt und Fantreffen mit dem österreichischen Action-Sport-Profi

Wien (OTS) - Am Mittwoch trat der YouTube- und Mountainbike-Star aus Osttirol beim 4GAMECHANGERS Festival in Wien auf. In einem Gespräch mit Google Regional Director Austria and Switzerland, Christine Antlanger-Winter, sprach er über seinen Sport, seinen Werdegang und welche Rolle YouTube dabei spielt.



Weitere Fotos von Fabio Wibmer beim 4GAMECHANGERS Festival sind hier zum Download verfügbar (Photo Credits: APA Fotoservice / Ben Leitner).



Wibmer ist bekannt für seine spektakulären Tricks und waghalsigen Mountainbike-Fahrten. Auch auf YouTube begeistert er knapp 7,5 Millionen Abonnent:innen mit seinen Videos. “Bei der Umsetzung meiner Projekte steckt oft mehr dahinter, als man dann als fertigen Content auf YouTube sieht. Auf die Produktion der meisten Videos bereiten wir uns wochen- bis monatelang vor. Frühere Aufnahmen für YouTube haben wir innerhalb von drei Tagen gefilmt. Das geht sich jetzt nicht mehr aus. Die Projekte werden immer größer und aufwendiger. Aber die längeren Videoprojekte machen mir auch richtig Spaß. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch immer eine Evolution meiner Arbeit sieht - nicht nur beim Sport, sondern auch beim fertigen YouTube-Material”, sagt Wibmer.



Nach dem Auftritt auf der Hauptbühne folgten Meet & Greet Termine mit Fans, bei denen er über eine Stunde für Selfies und Autogramme zur Verfügung stand. “Meine Abonnentinnen und Abonnenten sind diejenigen, die es mir ermöglicht haben, mein Hobby zum Beruf zu machen. Mir ist es daher sehr wichtig, dass ich meine Fans regelmäßig treffen und mich mit ihnen austauschen kann”, sagte Wibmer über seine stark wachsende Community.



Zitat Christine Antlanger-Winter, Google Regional Director Austria and Switzerland:

“Sein legendäres 'Home Office'-Video aus der Corona-Zeit hat YouTube-Fans auf der ganzen Welt begeistert. Umso großartiger war es, den genialen Mountainbiker Fabio Wibmer nun auch persönlich zum 10 Jahre YouTube Austria Jubiläum nach Wien zu holen und sowohl auf der Bühne des 4GAMECHANGERS Festivals als auch bei kleineren Treffen mit seinen YouTube-Fans im echten Leben zu begegnen. Ein Internet-, Medien- und Sport-Star wie er hat perfekt zur diesjährigen Veranstaltung gepasst.”



Zitat Andreas Briese, YouTube Director DACH & CEE:

“Das jährliche 4GAMECHANGERS Festival setzt immer wieder neue Maßstäbe dabei, drei Tage lang innovative und kreative Köpfe aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Das sind dann auch ideale Rahmenbedingungen, um sich gemeinsam in verschiedenen Disziplinen zu richtungsweisenden Entwicklungen für eine bessere Zukunft Gedanken zu machen. Ein absolutes Highlight beim diesjährigen 4GAMECHANGERS Festival war der Auftritt von YouTube- und Mountainbike-Star Fabio Wibmer. Fabio ist nicht nur einer der größten, sondern auch einer der kreativsten Stars auf YouTube.”



Zitat Henrik Nyhuis, Google Partnerships Solutions Broadcast Lead DACH:

“Kooperationen in der Medienwelt sind auch aus unserer Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Darum war es uns auch ein Anliegen, bereits das fünfte Jahr Partner des 4GAMECHANGERS Festivals zu sein. Das Event hat sich mittlerweile zu einer großartigen Plattform für Persönlichkeiten und digitale Projekte aus allen Branchen und Communities entwickelt und bietet auch Google eine hervorragende Gelegenheit, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Medien weiter zu entwickeln.”



