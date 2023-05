Hanke/Hirczi: Internationale Startup Community im Anflug auf Wien

Über 10.000 Besucher*innen erwartet, mehr als 200 Investor*innen angekündigt

Wien (OTS) - Neun Tage lang vernetzen sich beim Startup Festival ViennaUP’23 Menschen aus über 70 Nationen in Wien. Das Event ist Österreichs größtes und Europas vielfältigstes Startup-Festival und findet vom 30. Mai bis 7. Juni 2023 statt. Denn mit einem Fokus rund um Themen wie soziales Unternehmertum, Nachhaltigkeit, weibliche Business-Leaderinnen, verantwortungsvoller Umgang mit neuesten technologischen Lösungen und Kreativwirtschaft ist die ViennaUP’23 einzigartig. Sie bietet das bunteste Programm unter vergleichbaren Festivals und spricht Zielgruppen wie Investor*innen, Technologie-Expert*innen, Gründer*innen und etablierte Organisationen genauso an wie Menschen, denen Lösungen für Klimaschutz und nachhaltiges Wachstum wichtig ist.



Mehr als 10.000 zum größten Teil ausländische Besucher*innen werden bei den 50 Veranstaltungen der ViennaUP’23 erwartet, aber auch viele heimische Startups und Talente sind bereits angemeldet.



"Mit der ViennaUP hat Wien ein Signature-Event geschaffen, das sich international durchgesetzt hat und mittlerweile eine fixe Größe in Europas Startup-Festivalkalender ist", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. "Die große Reichweite dieser Veranstaltung bringt für die Positionierung Wiens als international erfolgreicher Wirtschaftsstandort noch einmal einen Extra-Schub!"





Tummelplatz für internationale Investor*innen

Auf der ViennaUP’23 treffen sich Business Angels, private Eigenkapitalgeber*innen und Risikokapitalanleger*innen mit engagierten Gründungs-Teams und Startups.

"Die ViennaUP ist heuer auch ein symbolisch wichtiges Zeichen an die Szene, die unter der globalen Investitionszurückhaltung leidet. Mit 200 Investor*innen setzen wir ein positives Zeichen. In Wien bekommen Startups jetzt die Chance Kapitalgeber*innen von guten Projekten und Ideen zu überzeugen", so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Beispielsweise macht einer der weltweit größten Startup-Wettbewerbe in Wien Station und kürt die österreichischen Finalist*innen, die anschließend in den USA um eine Investmentsumme von einer Million US-Dollar kämpfen werden. Auf zahlreichen weiteren Veranstaltungen, von Pitch Sessions bis zu Hackathons oder Konferenzen haben Startups außerdem die Aussicht, ihre Geschäftsideen zu präsentieren und neue Kapitalquellen zu erschließen.



Ein Fest von vielen für viele

Anders als bei vergleichbaren Festivals stellt bei der ViennaUP’23 die heimische Startup-Community, verstärkt durch europäische Programmpartner*innen, ihre Veranstaltungsformate unter ein gemeinsames Dach. Das Resultat: Mehr als 30 Partner*innen organisieren rund 50 Veranstaltungen mit einem breit gefächerten Programm.

Damit ist die ViennaUP einzigartig in Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt. Die Kraft der heimischen Startup-Community schafft eines der am breitesten aufgestellten Startup Festivals Europas – ein Fest von vielen für viele. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und kooperativer Austausch ist auch der rote Faden, der sich durch die Programmpunkte zieht. Bei der ViennaUP’23 vernetzen sich führende Stimmen des Impact Investments und der Startup Community und lernen voneinander, Künstler*innen und Designer*innen tauschen sich über Technologien, die die Kunst- und Kreativbranche revolutionieren aus. Gemeinsam arbeiten Startups und etablierte Organisationen an Lösungen, um Klimaziele zu erreichen und Städte lebenswert zu halten.

Die Stadt ist Bühne und Party-Zone

ViennaUP’23 findet in Wien an 27 verschiedenen Locations in 12 Bezirken statt. Die Veranstaltungsorte reichen von der imperialen Hofburg über die Müllverbrennungsanlage Spittelau, dem Haus des Meeres bis hin zu historischen Palais und traditionellen Kaffeehäusern.

Zentraler Treffpunkt und Netzwerk-Station für alle Besucher*innen über den gesamten Festivalzeitraum ist die ViennaUP-Homebase mitten am Wiener Karlsplatz. Auf der Homebase finden Live-Veranstaltungen wie Pitches statt, bei DJ-Klängen und Wiener Schmankerln kann die internationale Startup Gemeinschaft zwischen den neun Festival-Tagen Kraft tanken.

Stadtrat Peter Hanke freut sich jedenfalls auf die internationalen Besucher*innen der ViennaUP’23: "Mit der ViennaUP’23 ist uns eine erfolgversprechende Kombination einer einzigartigen Themensetzung für den Wirtschaftsstandort mit der Schönheit Wiens gelungen. Ich traue mich zu sagen: Wir bieten unseren Besucher*innen ein einzigartiges Erlebnis."

ViennaUP’23 Specials:

Homebase am Karlsplatz: 30.5.: Weinverkostung mit Fritz Wieninger 31.5: Wiener Schnecken von Gugumuck 1.6.: Meeresfrüchte aus dem 3D-Drucker von Revo Foods und Fermentiertes von vif4 3.6.: Wiener Würstel vom Wiener Würstelstand, FM4 Party mit DJ Line 5.6.: Wiener Buchteln mit den Omas von der Vollpension 6.6.: Impactful Solutions Exhibition – the Snowball Effect 7.6.: Apfelstrudel – Eis von Molin Pradel



ViennaUP Coffee House Sessions – hier werden traditionelle Kaffeehäuser zu Co-Working Spaces:

Café Prückel

Café Schwarzenberg

Café Wortner

Adlerhof

Die ViennaUP wurde von der Wirtschaftsagentur Wien im Jahr 2020 initiiert und findet heuer zum dritten Mal statt. Als Kooperationspartner*innen mit dabei sind 2023:

Internationale Büros der Stadt Wien

Industriellenvereinigung Wien

Drei Österreich mit einem speziellen 5G-Angebot für Teilnehmer*innen der ViennaUP‘23



Die Programmpartner*innen der ViennaUP’23:

- 0100 Conferences

- 1MillionStartups

- Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws)

- Big Cheese Ventures

- BOKU:BASE, WU Gründungszentrum, TU Wien Innovation Incubation Center-TUW i²c

- Calm/Storm Ventures

- CityRiddler GmbH

- Community creates Mobility

- CONDA Crowdinvesting

- EIT Manufacturing

- Eu-Startups

- Female Founders & aaia

- GIN - Global Incubator Network Austria by aws & FFG

- Health Hub Vienna

- Immaterial Future Association

- Impact Hub Vienna

- InnoDays

- Insurance Innovation Store

- Invest.Austria

- Maker Fair

- Organisation

- Plug and Play Tech Center

- Snowball effect

- Startup Live

- Sustainista GmbH

- Talent Garden

- Tech Jobs Fair

- the female factor

- TheVentury

- TU Wien Innovation Incubation Center (i²c)

- Vangardist Media GmbH

- Wearedevelopers

- WeDO5 - Association supporting Female led Impact Startups

- Wirtschaftskammer Wien

- WU Gründungszentrum

- Wolves Summit

- Women Startup Competition



Eine Programmübersicht sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.viennaup.com

