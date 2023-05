Preis für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) des Fonds Gesundes Österreich zum Thema „Arbeitswelt 4.0“ vergeben

Gesundheitsminister Johannes Rauch zeichnete heute die Steuerberatungskanzlei Jürgen Sykora mit dem BGF-Preis in der Kategorie „Arbeitswelt 4.0“ aus.

Gestiegene Bildschirmarbeit, hybride Arbeitsformen – Auch Gesundheit und das Wohlbefinden werden durch die Digitalisierung der Arbeitswelt längst nachhaltig beeinflusst. Der Fonds Gesundes Österreich hat deshalb einen BGF-Preis zum Thema ‚Arbeitswelt 4.0‘ geschaffen. Ich freue mich, heute dafür die Auszeichnung überreichen zu können Johannes Rauch, Gesundheitsminister

Wien (OTS) - Dass die Zukunft der Arbeit von der fortschreitenden Digitalisierung maßgeblich bestimmt wird, ist unbestritten. „Arbeitswelt 4.0“ oder „New work“ sind die Schlagworte für diesen Wandel. Doch wie die Arbeit künftig aussehen wird, welche Berufe und Branchen besonders betroffen sind und wie sich die Strukturen und Arbeitsabläufe im Unternehmen ändern werden, ist Gegenstand der Forschung und noch nicht in allen Dimensionen absehbar. Fest steht aber schon jetzt: „Arbeitswelt 4.0“ ist ein Thema, für das sich Unternehmen rüsten müssen, um „fit für die Zukunft“ zu sein. „ Gestiegene Bildschirmarbeit, hybride Arbeitsformen – Auch Gesundheit und das Wohlbefinden werden durch die Digitalisierung der Arbeitswelt längst nachhaltig beeinflusst. Der Fonds Gesundes Österreich hat deshalb einen BGF-Preis zum Thema ‚Arbeitswelt 4.0‘ geschaffen. Ich freue mich, heute dafür die Auszeichnung überreichen zu können “, sagte Johannes Rauch, Gesundheitsminister und Vorsitzender des Kuratoriums des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) bei der heutigen Preisverleihung in Wien.

Der BGF-Preis: Eine Auszeichnung für die Besten der Besten



Der FGÖ hat in einer strategischen Kooperation mit dem Österreichischen Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖNBGF) ein dreistufiges Qualitätsmanagementsystem im Bereich BGF entwickelt. Der BGF-Preis ist die höchste Auszeichnung, die nur alle drei Jahre vergeben wird. Verliehen werden die Preise in folgenden Kategorien:

Verleihung der regionalen BGF-Preise

Verleihung der nationalen BGF-Preise

Verleihung des Sonderpreises der Wirtschaft

Verleihung des Sonderpreises der Bundesarbeitskammer

Verleihung des BGF-Preises des Fonds Gesundes Österreich

Zur Wahl standen heuer jene 1.314 Betriebe, die in den letzten drei Jahren das BGF-Gütesiegel für besonders erfolgreiche BGF-Projekte erhalten haben.

BGF-Preis in der Kategorie „Arbeitswelt 4.0“

BGF kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Mitarbeiter:innen und Unternehmen auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. „Mit dem BGF-Preis in der Kategorie ‚Arbeitswelt 4.0‘ holt der FGÖ einen Betrieb vor den Vorhang, der hinsichtlich der neuen Herausforderungen erfolgreich innovative Zugänge gewählt bzw. neue (digitale) BGF-Maßnahmen und-Methoden erprobt hat. Durch die Auszeichnung sollen andere Betriebe dazu ermutigt werden, sich auch durch BGF-Projekte auf den digitalen Wandel in der Arbeitswelt vorzubereiten“ so Klaus Ropin, der Leiter des FGÖ, der österreichischen Kompetenz- und Förderstelle für Gesundheitsförderung. Ausgezeichnet wurde die Steuerberatungskanzlei Jürgen Sykora aus Purkersdorf (NÖ). Das Unternehmen ist ein Vorzeigebeispiel dafür, dass BGF die Betriebe krisensicher(er) macht -und dass das auch in Kleinbetrieben funktioniert. Das vom FGÖ geförderte Projekt hat den Betrieb sehr gut auf die Covid19-Situation (Lockdown etc.) vorbereitet, sodass eine gute Umstellung auf Homeoffice möglich war. Ein Online-Kollaborationstool half den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Austausch auch auf Distanz aufrecht zu erhalten und das Teilen von Terminen oder Dokumenten zu vereinfachen. Im Zuge des Projekts entwickelte sich im Betrieb unter anderem die Idee von „Teamsprechern“. Diese wechseln alle zwei Wochen und gewährleisten einen guten Kommunikationsfluss unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was bei der Arbeit in unterschiedlichen Homeoffices essenziell ist und auch den Zusammenhalt stärkt. Begleitend zu den zahlreichen Neuerungen gab es ein maßgeschneidertes Schulungsangebot, um auch jene Beschäftigten zu unterstützen, die weniger technisch affin sind.

Die Projekte aller mit dem BGF-Preis ausgezeichneten Betriebe werden in der Broschüre „Betriebliche Gesundheitsförderung in Österreich - Beispiele guter Praxis 2023“ beschrieben.

Der Fonds Gesundes Österreich – Impulsgeber für zukunftsweisende BGF-Themen

In seiner Rolle als Fördergeber greift der FGÖ im Bereich BGF zwei weitere Megatrends mit Auswirkungen auf die Gesundheit auf, den Klimaschutz und den demografischen Wandel. Bis zum Herbst können Betriebe Unterstützung und eine finanzielle Förderung für solche Projekte beantragen. Einreichen können österreichische Betriebe unterschiedlichster Größe (Klein-, Mittel-, Großbetriebe), unabhängig ob gewinnorientiert oder gemeinnützig. Vorrang bei der Fördervergabe haben Betriebe, die das BGF-Gütesiegel erhalten haben. Interessierte Organisationen sind eingeladen, sich auf der Website über die aktuellen Schwerpunkte informieren:

Rückfragen & Kontakt:

Fonds Gesundes Österreich, eine Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich GmbH

Mag. Markus Mikl, Kommunikation

01-895 04 00-716 Mobil 0676 848191129

markus.mikl @ goeg.at

www.fgoe.org