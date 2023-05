Constantly K gründet CYK Collective

Unternehmerin & Digital Creator Karin Teigl gründet das CYK Collective – eine 360° Kreativagentur, in der Kommunikation auf Augenhöhe im Vordergrund steht.

Wien (OTS) - Das Collective setzt sich zusammen aus Teammitgliedern mit unterschiedlichsten Hintergründen aus den Bereichen Influencermarketing, PR, Verlagswesen und Content Creation und bildet so ein Kollektiv aus Individuen mit maximaler Expertise und Erfahrung, sowie auch einem unglaublichen Netzwerk, von dem Digital Creator und Brands profitieren sollen.

An oberster Stelle steht sowohl im Team als auch in der Kommunikation mit den Kund*innen die Gleichstellung aller Beteiligten im Prozess: „Unsere Expertise stellen wir ganz klar in Form unserer Arbeit dar. Kommunizieren möchten wir mit dem Fokus auf Gleichberechtigung. Keine*r ist besser oder schlechter. Jeder Mensch ist wie du und ich und wir haben alle gleich viel zu sagen. So arbeiten wir im Team und mit Allen, die in Zukunft von unserem Können profitieren möchten. Denn nur so kommen wir zum Ziel und können gemeinsam Großes schaffen. Das macht uns aus und das möchten wir auch nicht ändern.“ – so Karin Teigl (CEO, CYK Collective)

Bei CYK Collective steht Out of the Box Thinking ganz weit oben:

“Nur weil es bisher unmöglich scheint, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Wir haben ein unglaublich kreatives und motiviertes Team, das sich jeden Tag ein neues Ziel setzt. Man kann nur mit den Besten noch mehr erreichen und sich jeden Tag aufs Neue motivieren.” - Anika Hejduk (COO, CYK Collective)

Das Leistungsangebot reicht von Content Produktion, über Influencer Kampagnen und Talent Management, bis hin zur Creative Direction & Creative Conception von Kampagnen und Events. Das CYK Collective bietet in den Bereichen Consulting und Brand Building sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen individuell, angepasste Coachings.

Eins ist sicher: Das Arbeiten mit CYK Collective wird bunt: easy to understand - hard to ignore - und das auf allen Ebenen.

Mehr Infos finden Sie unter: www.cyk-collective.com

Instagram: @cyk_collective

LinkedIn: CYK Collective

