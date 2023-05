Einladung Filialrundgang & Pressegespräch: Action eröffnet 100ste Filiale in Österreich

Wien (OTS) - Der europaweit am schnellsten wachsende Non-Food-Diskonter Action freut sich auch in Österreich über eine rasante Expansion. In den letzten Jahren hat Action hierzulande sein Filialnetz massiv ausgebaut und wird am 24. Mai in Wien Simmering seine 100ste Filiale eröffnen. Dieser Meilenstein markiert nicht nur einen Erfolg des Unternehmens in Österreich, sondern ist auch ein Grund zum Feiern für die rund 2.000 Mitarbeiter:innen.

Auch mit Ihnen möchten wir diesen Erfolg feiern und laden Sie herzlich zu einem Rundgang durch unsere Jubiläums-Filiale sowie anschließendem Pressegespräch ein. Ebenfalls vor Ort sind Vertreter:innen der österreichischen Wirtschaft und Politik.

Als Gesprächspartner steht Ihnen vor Ort der Geschäftsführer von Action Österreich, Boyko Tchakarov, zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie um Zu- oder Absage an andreas.freitag @ accelent.at von accelent communications bzw. telefonisch unter +43 676 6199592.

Datum: 24.05.2023, 08:30 - 09:30 Uhr

Ort: Action Filiale

Lorystraße 45, 1110 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Freitag

accelent communications gmbh

M +43 676 619 95 92

andreas.freitag @ accelent.at