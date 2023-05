LH Mikl-Leitner und Arnold Schwarzenegger eröffnen Austrian World Summit Solutions Hub

Eine Basis für Vernetzung und Zusammenarbeit, um Lösungen für eine lebenswerte Zukunft zu finden

St. Pölten (OTS) - Einen Tag nach dem jährlichen Austrian World Summit (AWS) in der Wiener Hofburg eröffneten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Arnold Schwarzenegger am heutigen Mittwoch auf dem Gelände des ehemaligen Filmhof Weinviertel in Asparn an der Zaya den AWS Solutions Hub. Im Rahmen einer Diskussionsrunde, moderiert von Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger-Climate-Initiative, und Matt Iseman, Master of Ceremony des AWS, wurde dargestellt, warum der neue AWS Hub in Niederösterreich beheimatet wurde und was er künftig leisten solle.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von Stolz darüber, dass der Austrian World Summit nun eine Basis in Niederösterreich habe, um ganzes Jahr über die Themen Klimaschutz und Transformation hin zu einem nachhaltigeren Leben zu diskutieren. „Hier werden Expertinnen und Experten, etablierte Unternehmen genauso wie Start-Ups und die Bevölkerung zusammenkommen“, so die Landeshauptfrau, „um neue Technologien einzuführen und kreative und innovative Lösungen für eine lebenswerte Zukunft zu finden.“

Gerade Niederösterreich sei ein Land, in dem Wissenschaft und Forschung eine große Rolle spiele und wo die Energiewende bereits voll in Gang sei. „Mit 450 Klimaschutzgemeinden von gesamt 573 niederösterreichischen Gemeinden sind wir die Nummer eins der Klimaschutzgemeinden Europas“, sagte Mikl-Leitner. Zudem werden bereits mehr als 50 Prozent der österreichischen Sonnen- und Windenergie in Niederösterreich produziert. 2023 wolle man zum Rekordjahr am Weg zur Energieunabhängigkeit machen, erklärte die Landeshauptfrau und führte aus: „Wir werden heuer 200 neue Windkraftanlagen, 15.000 Photovoltaik- sowie 20 Biomasseanlagen realisieren“, überdies solle die erneuerbare Stromproduktion verdreifacht werden.

Abschließend bedankte sich Mikl-Leitner bei Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler für deren Engagement, gratulierte zum erfolgreichen diesjährigen AWS in der Wiener Hofburg und bekräftigte: „Der Austrian World Summit Solutions Hub hier in Asparn an der Zaya wird uns in der Entwicklung neuer Technologien unterstützen und uns mit Best-Practice-Beispielen anderer Regionen vertraut machen.“

Arnold Schwarzenegger, Initiator des AWS und mit seiner Schwarzenegger-Climate-Initiative maßgeblich am neuen AWS Hub beteiligt, nannte den Solutions Hub spektakulär und war „beeindruckt, was hier geschaffen wurde.“ Es sei ein Ort, an dem das Netzwerken und das gemeinsame Arbeiten an Lösungen oberstes Ziel sei, denn „wir alle atmen dieselbe Luft, trinken dasselbe Wasser und müssen deshalb über alle Ideologien hinweg für den Klimaschutz zusammenarbeiten.“

Schwarzenegger erklärte zudem, dass das Wichtigste, um möglichst viele Menschen zu aktivieren, die Kommunikation sei. „Wir müssen die Menschen dort erreichen, wo sie persönlich betroffen sind und sie mit Beispielen konfrontieren, die sie sich vorstellen können.“ Das seien vor allem die Folgen von Umweltverschmutzung durch beispielsweise fossile Brennstoffe. „Gesundheitliche Schäden wie Asthma bei Kindern oder Krebserkrankungen“ seien Folgen, die den Menschen bewusstmachen würden, wie wichtig es ist, Maßnahmen für ein „grünes“, nachhaltiges Leben zu finden. Zudem müssten die Regierungen weltweit, beispielsweise durch senken der Steuern, die Bevölkerungen -Privatleute genauso wie Unternehmen - unterstützen, damit sich diese „ein Leben im Sinne des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit auch leisten können.“

Zu Wort kamen im Rahmen der Diskussionsrunde auch Michael Höllerer, CEO Raiffeisen Holding NÖ-Wien und Hauptsponsor des AWS Solution Hub, Inna Braverman, Begründerin und CEO Eco Wave Power, Siddharth Hande, CEO Kabadiwalla Connect, Janina Lin Otto, Entrepreneur und Philantropin sowie Taj Ahmad Eldridge, General Partner Include Venture Partners. Sie alle vertraten in der Diskussionsrunde denselben Standpunkt: „Der Austrian World Summit Solutions Hub ist ein fantastischer Ort, um mit Menschen zusammenzukommen, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam innovative Lösungen für die Zukunft zu finden.“ Die Klimakrise könne nur gemeinsam gelöst werden, sagten sie und unterstrichen: „Der AWS Solutions Hub inmitten der Natur, entstanden durch die Kombination aus Tradition und Moderne, inspiriert zu Kreativität und Kreativität schafft Inspiration.“

Details zum Austrian World Summit Solutions Hub unter www.austrianworldsummit.com

