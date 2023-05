AirConsole und Team17 schließen sich zusammen, um ein unvergessliches Spielerlebnis im Auto zu bieten

Zürich (ots/PRNewswire) - AirConsole und Team17 haben sich zusammengeschlossen, um Millionen von Spielern in über 180 Ländern eine innovative Möglichkeit zu bieten, kultige Team17-Spiele zu spielen. Schon bald werden die Nutzer ihre Lieblingstitel wie nie zuvor genießen können, indem sie die Bildschirme ihrer Autos als Videospielkonsolen nutzen und ihre Smartphones zur Steuerung ihrer Figuren verwenden.

AirConsole ist bereits dafür bekannt, nahtlose Multiplayer Gaming-Erlebnisse auf PC, Mac, Android TV und Amazon Fire TV zu bieten, und hat kürzlich auf der GDC gezeigt, wie das Unternehmen zusammen mit BMW die Gaming-Landschaft im Auto gestaltet. Für Fans von Team17 Digital und Spiele-Neulinge gleichermaßen bedeutet dies, dass sie innerhalb von Sekunden Spiele mit Spaß für die ganze Familie in ihrem BMW spielen können. Da sie in allen Fahrzeugen mit AirConsole vorinstalliert sind, muss man nicht ewig in einem überfüllten App-Store des Entertainment-Systems stöbern.

,,Unser Hauptziel ist es, Spiele für jedermann überall zugänglich zu machen - insbesondere im Auto. Aus diesem Grund ist es nur sinnvoll, dass wir mit denjenigen zusammenarbeiten, die die gleichen Erwartungen an die Zukunft der Branche haben wie wir. Zu wissen, dass Team17 bei dem, was wir tun, an Bord ist und uns auf dieser Reise begleiten wird, ist sehr spannend," erklärte Antti Makkonen, Head of Games von AirConsole. „Wir können es kaum erwarten, unsere zukünftigen Pläne mit allen zu teilen — dies ist nur der erste Schritt einer sehr langen und fruchtbaren Partnerschaft."

Michael Pattison, CEO von Team17, fügte hinzu: ,,Es ist spannend, Teil einer innovativen Plattform wie AirConsole zu sein. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und die Einführung unserer Spiele auf der AirConsole in BMW-Fahrzeugen, damit noch mehr Freunde und Familien sie auch unterwegs spielen können."

Da beide Unternehmen weiterhin innovativ sind und neue Möglichkeiten erforschen, können die Spieler schon bald mit spannenden Funktionen und Spielen rechnen. www.airconsole.com

