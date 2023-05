Von Mozart bis Lady Gaga: Programm für 33. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz steht fest

Highlights aus Pop, Oper, Jazz, Musical und vieles mehr – Kooperation mit Wiener Staatsoper, Vereinigte Bühnen Wien und ORF III – Musikalische Auseinandersetzung mit Klimawandel

Wien (OTS/RK) - Das Film Festival 2023 steht bereits in den Startlöchern. Ab 1. Juli verwandelt sich der Rathausplatz wieder in Europas größtes Kultur- und Kulinarikfestival.

Zum bereits 33. Mal können hunderttausende Besucher*innen aus Wien, Österreich und der ganzen Welt bei freiem Eintritt täglich hochkarätige Musikfilmproduktionen aus allen Genres genießen. 26 verschiedene Gastronomiekonzepte sorgen für das leibliche Wohl und mehrere Side Events – allen voran das Kinderopern-Festival – runden die Sommerveranstaltung ab.

Das Programm des Festivals wurde nun präsentiert und beinhaltet eine Fülle an Highlights, die für alle Musikgeschmäcker etwas Passendes bereithält. Einmal mehr wurde das Programm in Kooperation mit der Expertise des International Music + Media Centre, kurz: IMZ, erstellt.

Das Film Festival hat Kooperationen mit drei großen Kulturinstitutionen Wiener Staatsoper, Vereinigte Bühnen Wien und ORF III Kultur und Information geschlossen, die das Publikum in den Genuss erstklassiger Opern, Ballette, Musicals und Konzerte bringt.

Bürgermeister Michael Ludwig:

„Kaum eine andere Veranstaltung steht so sinnbildlich für das vergnügliche Miteinander an lauen Sommerabenden und die hohe Lebensqualität dieser Stadt wie das Film Festival am Wiener Rathausplatz. Heuer gibt es davon die 33. Auflage und es freut mich, dass wir Produktionen der Wiener Staatsoper und der Vereinigten Bühnen Wien zeigen können. Und mit ORF III haben wir auch den Kultursender unseres Landes als Partner. Neben Top Produktionen aus allen Genres der Musik können die Besucher:innen an 65 Tagen auch wieder ein reichhaltiges kulinarisches Angebot probieren. Ein Angebot auf höchstem Niveau, dank unseres Partners Do&Co.“



Herausragende Opern- und Ballett-Vorführungen dank Partnerschaft mit Wiener Staatsoper

Die im Vorjahr sehr erfolgreich etablierte Kooperation mit der Wiener Staatsoper wird 2023 fortgeführt. Während das „Haus am Ring“ im Sommer spielfrei hat, werden neun hochkarätige Produktionen aus der Oper beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz zu bestaunen sein.

Auf dem Programm stehen namhafte Produktionen wie Giacomo Puccinis mit Anna Netrebko besetzte Opern Tosca und La Bohème, Giuseppe Verdis Falstaff oder Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Eugen Onegin. Publikumsliebling Juan Diego Flórez brilliert in neben Pretty Yende in Verdis La Traviata und Charles Gounods Faust.

Und auch die Kinderoper, die jeweils am Freitagnachmittag im Park stattfindet, wird Produktionen der Wiener Staatsoper zeigen.

Mit Tschaikowskis Klassiker Schwanensee (Choreographie: Rudolf Nurejew) und Edvard Griegs modernem Tanzstück Peer Gynt (Choreographie: Edward Clug) stehen zudem zwei Produktionen auf dem Programm, die die Vielfältigkeit des Wiener Staatsballetts eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Staastoperndirektor Bogdan Roščić:

„Wenn man jemandem erklären will, warum Wien anders ist, wäre das Film Festival am Rathausplatz ein perfektes Beispiel. An einem magischen Ort mitten in der Stadt schauen einen ganzen Sommer lang Zehntausende von Menschen gemeinsam Oper – wo sonst wäre das möglich? Dass die Wiener Staatsoper bei diesem Festival Partner ist, darauf sind wir stolz. Und es gibt uns die Möglichkeit, auch im Sommer, wenn das Haus selbst spielfrei hat, für alle einheimischen wie internationalen Gäste da zu sein, mit unseren besten Produktionen und bei freiem Eintritt.“



ORF III bringt hochkarätige Bühnenerlebnisse aus ganz Österreich auf den Rathausplatz

Eine neue Kooperation mit ORF III beschert den Besucher*innen des Film Festivals gleich sechs sehens- und hörenswerte Abende mit hochkarätigen Bühnenerlebnissen aus ganz Österreich: So präsentiert der Kultursender im Juli Die Klassikstars am Traunsee live-zeitversetzt von den Salzkammergut Festwochen Gmunden mit Adrian Eröd, Stephen Gould und Erica Eloff, die stimmungsvolle Open-Air Gala Klassik in den Alpen mit Opernstar Elīna Garanča aus Kitzbühel und die Inszenierung von Robert Stolz‘ Operette Frühjahrsparade live-zeitversetzt von der Bühne Baden.

Im August können sich die Gäste des Film Festivals auf Georg Philipp Telemanns Der Tag des Gerichts in der Interpretation von Michael Schade vom heurigen Barockfest aus Stift Melk freuen. Kabarettist Viktor Gernot und Jazzsängerin Simone Kopmajer sind mit ihrem Konzert Jazz on a Summer’s Day zu sehen und Giuseppe Verdis Oper Ernani, die diesjährige Hausoper der Bregenzer Festspiele, ist nur wenige Wochen nach der Aufzeichnung auf der 300 Quadratmeter großen Leinwand vor dem Rathaus zu sehen.



Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III:

„Seit mehr als 30 Jahren ist das Film Festival am Rathausplatz ein Fixpunkt des österreichischen Kultursommers. Dass heuer erstmals ORF III mit gleich sechs aktuellen Produktionen vertreten ist – darunter öffentlich-rechtliche Programmhöhepunkte wie ‚Klassik in den Alpen‘ mit Elīna Garanča aus Kitzbühel, die ‚Klassikstars am Traunsee‘ der Salzkammergut Festwochen Gmunden ,und ‚Ernani‘ von den Bregenzer Festspielen – freut mich besonders. Dadurch können noch mehr Menschen in den Genuss von Kunst und Kultur kommen. Ich danke Bürgermeister Michael Ludwig und unseren künstlerischen Partnern für diese Kooperation und wünsche uns allen glanzvolle Abende am Rathausplatz.

Zwei Opern und ein Musical von den Vereinigten Bühnen Wien

Die Vereinigten Bühnen Wien, die das Raimund Theater, das Ronacher, das MusikTheater an der Wien sowie die Kammeroper umfassen, sind in diesem Jahr ebenfalls prominent im Programm des Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz vertreten und steuern drei Produktionen aus ihren Häusern bei.

Den Anfang macht Ludwig Van Beethovens Fidelio, das 2020 von Oscar-Preisträger Christoph Waltz opulent inszeniert wurde. Leoš Janáčeks vergangenes Jahr aufgeführte Oper Das schlaue Füchslein in der Inszenierung von Opern-Intendant Stefan Herheim und das beim Publikum so beliebte VBW-Erfolgsmusical I am from Austria von Titus Hoffmann und Co-Autor und Musical-Intendant Christian Struppeck mit den Hits von Rainhard Fendrich schließen an.

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien:

„Es zeichnet die Musik- und Kulturmetropole Wien aus, während sich die Theaterhäuser in der Sommerpause befinden, dennoch hochkarätige Produktionen dem Wiener Publikum bieten zu können. Es freut mich sehr, dass wir dank dieser großartigen Kooperation, mit drei ganz besonderen Musiktheaterproduktionen aus der Opern- und Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien beim Film Festival vertreten sind. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern gute Unterhaltung und freue mich auf ein Wiedersehen in unseren Theatern.“

Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ im Zeichen des Klimawandels

Immer mehr Künstler*innen reagieren auf die Klimakrise musikalisch und machen mit ihrem Schaffen auf drängende Umweltprobleme aufmerksam. Das Film Festival greift die allgegenwärtige Thematik ebenso auf und bildet auf seinem Programmcover 2023 die deutsche Cellistin Tanja Tetzlaff ab, die mit ihrem Instrument inmitten einer von den Auswirkungen des Klimawandels zerstörten Landschaft sitzt und Johann Sebastian Bachs Cellosuiten spielt. Suites For a Suffering World ist am 4. August beim Film Festival zu sehen.

Einen anderen Ansatz wählen 14 Orchester aus aller Welt, die mit The [uncertain] four Seasons Antonio Vivaldis weltbekanntes Werk ins 21. Jahrhundert holen. Die Partitur wurde von einem Algorithmus unter Verwendung verschiedener Klimadaten verändert und zeigt jene Naturschönheiten, auf die Vivaldi vor rund 300 Jahren musikalisch reagierte, deutlich verzerrt: In einigen Variationen sind Vögel verstummt, Stürme intensiver oder Flüsse versiegt. Das Ergebnis ist am 18. August zu erleben.

Der vor 125 Jahren geborene George Gershwin bildete mit seiner Komposition An American in Paris die Grundlage für das gleichnamige Musical, das heuer beim Film Festival zu sehen sein wird. Ihren 60. Geburtstag feiert die Violinistin Anne-Sophie Mutter, die in einem Konzert die bekanntesten Klänge der Filmmusik-Ikone John Williams aufleben lässt.

Pop, Rock, Jazz und Weltmusik in Hülle und Fülle: Von Lady Gaga bis Queen, von Sam Smith bis Marvin Gaye

Abseits der Klassik gibt es für Musikfans ebenso viele Gründe zu jubeln:

Der Grammy-Preisträger Gregory Porter, Popstar Rita Ora, Pop-Rock-Band One Republic, oder „Unholy“-Sänger*in Sam Smith sind nur einige von vielen Ausnahme-Künstler*innen, die beim Film Festival für viele Emotionen und gute Laune sorgen werden. Neben der Indie-Rockband Florence + the Machine stehen etwa auch Lewis Capaldi oder Sting am Programm. Und während die Black Eyed Peas ihrem Publikum mit rhythmischen Beats einheizen, sorgen Lady Gaga und Tony Bennett mit Cheek To Cheek für sanftere Jazzklänge.

Um das 50-jährige Jubiläum des legendären Albums „The Dark Side of The Moon“ zu würdigen zeigt das Film Festival Pink Floyds Konzert Delicate Sound of Thunder. Auch Queen-Fans dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Wenige Monate nach Freddy Mercurys Ableben kamen Metallica, Annie Lennox, Elton John, David Bowie und viele weitere zu einem bewegenden Tribute Concert zusammen. Wer nie Gelegenheit hatte, Bob Marley live zu sehen, hat beim Film Festival die Möglichkeit ein Konzert seiner letzten Tour zu erleben.

Der „Prince of Motown“ Marvin Gaye wird mit seinem Montreux-Konzert aus 1980 geehrt und auch ein Konzert zu Ehren des erst im heurigen März verstorbenen Jazz-Saxophonisten Wayne Shorter findet sich im Programm.

Austopop-Liebhaber*innen können sich etwa auf einen Abend mit den Amadeus-Gewinnern Seiler & Speer einstellen. Und in Erinnerung an Falco, dessen Todestag sich heuer zum 25. Mal jährt, zeigt das Film Festival sein erst- und einmaliges Konzert mit Orchesterbegleitung, Falco Symphonic.

33. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

1. Juli bis 3. September 2023

Rathausplatz, 1010 Wien

Eröffnet wird der musikalische Reigen auf dem Rathausplatz heuer am 1. Juli von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte.

Filmvorführungen täglich ab Einbruch der Dunkelheit

Gastronomie täglich von 11.00 Uhr bis Mitternacht

Eintritt frei

Infos zu Programm und Side Events unter www.filmfestival-rathausplatz.at

