FCIO präsentiert Österreichs erste Chemie-Influencerin: Stefanie Allworth

Social Media Talent soll jungen Followern Lust auf Chemie machen

Wien (OTS) - „Chemie ist innovativ, Chemie ist vielseitig und Chemie ist der Schlüssel für fast alle Herausforderungen der Zukunft. Um das auch der nächsten Generation zu vermitteln, müssen wir sie in ihren Medien abholen“, ist Hubert Culik, Obmann des Fachverbandes der Chemischen Industrie (FCIO), überzeugt. Deshalb hat der Fachverband in den vergangenen Monaten nach einem Influencer für Themen rund um die Chemie gesucht. Nach einem umfangreichen Auswahlprozess wurde gestern mit Stefanie Allworth die erste Chemie-Influencerin Österreichs gekürt. Im Rahmen des 4GameChangers-Festivals in der Show „THE POWER OF CHEMISTRY“ konnte sie das Publikum und die Fachjury (Science-Entertainer Martin Moder, FCIO-Geschäftsführerin Sylvia Hofinger und Influencerin & Dozentin Lisa-Sophie Thoma) von ihrem Fachwissen und Kommunikationstalent überzeugen. In mehreren Challenges zeigte Allworth wie komplexe Themen leicht verständlich und unterhaltsam vermittelt werden können. In den kommenden Monaten wird sie in Kooperation mit dem FCIO spannende Inhalte zu Themen rund um die Chemie produzieren und diese über verschiedene Social Media Kanäle einem breiten Publikum zugänglich machen. "Stefanie Allworth bringt eine einzigartige Perspektive und Leidenschaft für die Themen der Chemie. Mit ihren Top-Kommunikations-Skills wird sie uns allen die Bedeutung der Chemie und auch der chemischen Industrie für unser tägliches Leben unterhaltsam näherbringen,“ so Hubert Culik. Die gemeinsame Reise von FCIO und Allworth beginnt mit einem Besuch von zwei führenden Überseestandorten der chemischen Industrie in den USA, dem Kunststoffwerk von Borealis in Taylorsville, North Carolina, und dem Spezialchemiewerk von BASF in Geismar, Louisiana.

Stefanie Allworth: „Wer Chemie verstehen, will muss Chemie erleben!“

Die junge Chemikerin ist Studentin der Technischen Chemie an der Technischen Universität Wien und feilt derzeit an ihrer Masterarbeit im Bereich der Anorganischen Technologien zum Thema “Kupferdiffusion in Silberschichten”. Sie ist Absolventin des „Extended Studies on Innovation“-Programms der TU Wien und Mitgründerin von „Chemie On Tour“, in dessen Rahmen sie Workshops und Experimente in Schulen durchführt, um Schülerinnen und Schüler für Chemie zu begeistern. Ihr Motto ist: „Wer Chemie verstehen will, muss Chemie erleben!“ Dies möchte sie nun über die Klassenzimmer hinaus in die Welt der sozialen Medien tragen. „Chemie ist faszinierend. Alles im Leben ist Chemie. Wer das versteht, geht mit anderen Augen durch den Alltag. Diese Begeisterung für Chemie möchte ich bei jungen Leuten wecken“, erklärt Stefanie Allworth ihr Ziel als Chemie-Influencerin.

Über den FCIO:

Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) ist die gesetzliche Interessenvertretung der chemischen Industrie in Österreich. Die etwa 240 Mitgliedsunternehmen produzieren in unterschiedlichen Sektoren z.B. Pharmazeutika, Kunststoffe und Kunststoffwaren, Fasern, Lacke, Düngemittel oder auch organische und anorganische Chemikalien. Die knapp 50.000 Beschäftigten der Branche stellten 2022 Waren im Wert von über 20,8 Milliarden Euro her. Der FCIO setzt sich für einen ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen und attraktiven Chemiestandort Österreich mit einem forschungs- und technologiefreundlichen Umfeld ein, in dem die chemische Industrie mit ihrer Innovationskraft Lösungen für die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen entwickeln und liefern kann. www.fcio.at

