SFU bietet Brückenlösung für Bachelor-Absolvent*innen: Angehende Jung-Mediziner*innen können weiter studieren

Bachelor-Absolvent*innen des heurigen Jahrgangs können im Rahmen von Universitätslehrgängen direkt an der SFU ein Brückenjahr absolvieren.

Wien (OTS) - Wien, 17. Mai 2023 – Gute Nachrichten für über 200 Studierende, die heuer im Sommer ihr Bachelor-Studium Humanmedizin an der SFU abschließen: Sie können bis zur Neuakkreditierung des Masterstudiums ein Brückenjahr an der SFU absolvieren. Erst kürzlich erfolgte die Genehmigung eines Teach-Out-Plans, der allen Studierenden, die aktuell bereits im Masterstudiengang Humanmedizin inskribiert sind, den planmäßigen Abschluss an der SFU ermöglicht. Nun gibt es auch eine Lösung für den heurigen Bachelor-Jahrgang: Im Rahmen von Lehrgängen können die Studierenden ihre theoretischen Kenntnisse im Fachbereich Medizin vertiefen und sich wertvolles Wissen aus verwandten Materien aneignen. Sobald der Masterstudiengang Humanmedizin neu akkreditiert ist, können die im Brückenjahr erarbeiteten Inhalte und ECTS für das Masterstudium angerechnet werden.

„ Wir haben in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Optionen für eine ‚Brückenlösung‘ geprüft und zahlreiche gute Gespräche mit möglichen ausländischen und inländischen Kooperationspartnern, der AQ Austria, der Ärztekammer und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung geführt. Letztlich hat sich die SFU entschieden, eine Brückenlösung für den heurigen Jahrgang im Rahmen von Universitätslehrgängen direkt von der SFU an der Fakultät für Medizin anzubieten “, erklärt Rektor Alfred Pritz.

Konkret bedeutet das für alle betroffenen Absolvent*innen, die ein Brückenjahr in Anspruch nehmen, dass sie als Studierende von außerordentlichen Studien gem. § 10a PrivHG an der SFU inskribiert sind und im Rahmen von Universitätslehrgängen medizinisch-theoretische Kenntnisse erwerben und dafür ECTS-Punkte erlangen. Der Vorteil dieser Lösung: Das Programm kann ohne eine Partneruniversität direkt an der SFU durchgeführt werden. Die inhaltliche Durchführung obliegt den ärztlichen Professor*innen der SFU.

„ Nach langen Verhandlungen und dem Abwägen der verschiedenen Optionen freuen wir uns sehr, dass wir unseren Studierenden nun diese Lösung anbieten können “, so Pritz weiter.

Genaue Auskünfte zur Ausgestaltung des Brückenjahrs werden veröffentlicht, sobald die internen Prüfungs-Prozesse bis Ende des Sommersemesters abgeschlossen sind.

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte private Universität Österreichs und bietet ein breites Spektrum von Studienprogrammen auf Bachelor-, Master- und Doktoratsniveau in Psychotherapiewissenschaft, Psychologie, Human- und Zahnmedizin sowie Rechtswissenschaften. Das humanistische Leitbild der Universität strebt nach der Entfaltung individueller Persönlichkeiten und fördert die Kreativität von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen gleichermaßen.

Als transnationale Universität ist die SFU neben dem Campus in Wien auch in Linz, Berlin, Paris, Ljubljana und Mailand vertreten. Im aktuellen Studienjahr werden die Lehrangebote der SFU von mehr als 5.000 Studierenden aus über 80 verschiedenen Ländern genutzt. Die Ambulanzen und Kliniken der SFU (Zahnmedizin, Psychologie, Psychotherapie) leisten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen und psychosozialen Versorgung.

