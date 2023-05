SPÖ-Holzleitner: Armut langfristig verhindern

Wo bleibt die Unterhaltsgarantie?

Wien (OTS/SK) - „Nur mit einem starken Sozialstaat können wir Armut in Österreich wirklich verhindern“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. „Auf starken Druck von NGOs, Gewerkschaften und der SPÖ hat die Regierung heute einen Schritt gesetzt, um Armut ein wenig abzumildern. Notwendig sind aber strukturelle Maßnahmen“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. ****

„Wo bleibt die längst versprochene Unterhaltsgarantie? Die Bundesregierung muss endlich verstehen, dass die Menschen ein Recht auf ein Leben ohne Armut haben und dass ein starker Sozialstaat in ihrer Verantwortung liegt“, so Holzleitner.

Die SPÖ-Frauenvorsitzende sieht auch offene Fragen, die von der Regierung nicht beantwortet wurden. So ist zum Beispiel offen, ob bei der Grenze von 2.000 Euro brutto für die Auszahlung von 60 Euro das Erwerbseinkommen gemeint ist, oder ob z.B. die Wohnbeihilfe inkludiert ist.

Holzleitner kritisiert, dass es noch immer keine Maßnahmen gibt, um die Teuerung zu stoppen. Die Preise und Mieten steigen ungebremst weiter. Immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Die SPÖ fordert das Streichen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, eine Mietpreisbremse und eine Antiteuerungskommission.

„Wir können und müssen Armut in Österreich abschaffen und nicht nur mildern!“, so Holzleitner. (Schluss) eb/ls



