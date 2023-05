ORF-Premiere: Heino Ferch in „Ingo Thiel – Ein Mädchen wird vermisst“ am 20. Mai

Kriminalfall nach einer wahren Begebenheit um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Als die 14-jährige Nele nach ihrem Schwimmtraining spurlos verschwindet, übernimmt Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) gemeinsam mit seinem Team die Ermittlungen. Mit der ORF-Premiere „Ingo Thiel – Ein Mädchen wird vermisst“ erwartet das Publikum am Samstag, dem 20. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 ein emotionales Krimidrama nach wahren Begebenheiten. Unter der Regie von Markus Imboden und nach einem Drehbuch von Katja Röder und Fred Breinersdorfer spielen an der Seite von Heino Ferch Ronald Kukulies, Sina Bianca Hentschel, Moritz Führmann, Martin Lindow, Sandra Borgmann, Aram Tafreshian, Katja Heinrich u. a.

Mehr zum Inhalt:

Es ist schon dunkel, als Nele als letzte ihrer Synchronschwimmgruppe aus dem Pool steigt. Als kurz darauf ihre Mutter beim Schwimmbad eintrifft, um die 14-Jährige abzuholen, fehlt von Nele jedoch jede Spur. Noch in derselben Nacht nimmt die Sonderkommission von Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) die Suche nach der Schülerin auf. Schnell zeigt sich, dass es in der Familie kriselt und Nele womöglich aus Ärger über ihren kontrollwütigen Vater ausgerissen ist. Bewusst ermitteln Thiel und sein Team in alle Richtungen.

